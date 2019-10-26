- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مارك" يعلن إطلاق تبويب Facebook news الجديد للأخبار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مارك يعلن إطلاق تبويب Facebook news الجديد للأخبار
السبت 26 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعلن مارك زوكربيرج رسميا عن إطلاق تبويب Facebook News الجديد المخصص للأخبار، بعد سنوات طويلة من محاولات التطوير.
وقال زوكربيرج بمنشور على حسابه الرسمى: "لقد كنت أتحدث مع ناشرى الأخبار والصحفيين لبضع سنوات حول كيف يمكننا دعم الصحافة عالية الجودة على فيس بوك، واليوم أنا متحمس للإعلان عما كنا نعمل عليه معًا وهو Facebook News، وهى علامة تبويب جديدة للأخبار عالية الجودة ومخصصة لاهتماماتك، وهدفنا هو عرض قصص الناشرين المتعلقة بمجموعة متنوعة من الموضوعات مثل العلوم والترفيه والسياسة".
وأضاف زوكربيرج: "نطلق التبويب اليوم فى الولايات المتحدة، فالصحافة مهمة لديمقراطيتنا ولإحراز تقدم فى القضايا معا، لكن الإنترنت عطل نموذج الأعمال التقليدى للأخبار، لذلك أعتقد أن خدمات الإنترنت الرئيسية تتحمل مسؤولية الشراكة مع ناشرى الأخبار لبناء نماذج مستدامة طويلة الأجل لتمويل هذا العمل المهم، لذا آمل أن يكرم عملنا ويدعم مساهمة الصحفيين فى مجتمعنا، وسأناقش هذا الأمر على الهواء مباشرة مع روبرت طومسون الرئيس التنفيذى لشركة نيوز كورب فى الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ".
كانت هذه تفاصيل خبر "مارك" يعلن إطلاق تبويب Facebook news الجديد للأخبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.