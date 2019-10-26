شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت توجه دعوة عاجلة لمواطنيها فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعت السفارة الكويتية لدى العراق،امس الجمعة، المواطنين الكويتيين إلى التريث في السفر إلى العراق فيما حثت الموجودين هناك على المغادرة والابتعاد عن التجمعات وأماكن التظاهر، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

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ودعا السفير الكويتي في بغداد سالم الزمانان، المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق إلى التريث وعدم السفر في الوقت الحالي نتيجة الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها بعض المدن العراقية.

ويشهد العراق موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وتقديم الخدمات ومكافحة "الفساد".