شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الأردنى: يسقط كل من ينادى بإسقاط النظام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ندد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، بالمطالبات التي تنادي بإسقاط النظام، مؤكدا الدفاع عن "تراب الوطن وعن قيادته الهاشمية" ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.
وقال المجالي في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام. التقليد الأعمى لا يفيد. نحن من تراب هذا الوطن نحافظ عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته الهاشمية. هذه القلة لا تعي ما تطالب به".
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