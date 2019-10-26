شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الأردنى: يسقط كل من ينادى بإسقاط النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ندد وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي، بالمطالبات التي تنادي بإسقاط النظام، مؤكدا الدفاع عن "تراب الوطن وعن قيادته الهاشمية" ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء.

Advertisements

وقال المجالي في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام. التقليد الأعمى لا يفيد. نحن من تراب هذا الوطن نحافظ عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته الهاشمية. هذه القلة لا تعي ما تطالب به".