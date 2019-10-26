العراق.. "القضاء الأعلى" يدعو أجهزة الأمن لحماية المتظاهرين

دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، الجمعة، أجهزة الأمن بالبلاد إلى الدفاع عن المتظاهرين السلميين.
ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال المجلس الذي يدير شؤون القضاء، إنه "يؤكد حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، ويدعو الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبهم في الدفاع عن المتظاهرين السلميين".
وتأتي هذه الدعوة إثر مقتل 30 متظاهرا وإصابة 2312 آخرين بينهم أفراد أمن خلال يوم حافل بالاحتجاجات في بغداد ووسط وجنوبي البلاد، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان).
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل، وفق شهود عيان ومصادر أمنية.
وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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