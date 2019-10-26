تركيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى مناطق الاحتجاجات بالعراق

أنقرة / الخليج 365

نصحت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، رعاياها بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد احتجاجات في العراق "ما لم يكن هناك ضرورة".

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية التركية عبر موقعها الإلكتروني، وجّهت فيه تحذيرات للمواطنين الأتراك بشأن الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق.

وقالت الوزارة: "نوصي مواطنينا بتجنب السفر في حال لم يكن هناك ضرورة إلى المناطق التي تشهد أحداث في هذه المرحلة جراء المظاهرات التي بدأت في محافظات مختلفة بالعراق بما فيها العاصمة بغداد".

كما نصحت الوزارة المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وأرفق البيان أرقام هاتفية للتواصل مع السفارة في بغداد والقنصليات التركية بالعراق في حال وجود حاجة لمساعدة.

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وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، مقتل 30 متظاهرا وإصابة 2312 آخرين بينهم أفراد أمن، إثر أعمال عنف رافقت الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.

واستأنف العراقيون - بعد توقف دام أسبوع - احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.