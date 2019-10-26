سوريا.. سكان تل أبيض يواصلون حياتهم الطبيعية بعد تحريرها

تل أبيض (سوريا)/ براق قرجه أوغلو/ الخليج 365

يواصل معظم سكان مدينة تل أبيض شمالي سوريا، حياتهم الطبيعية، بعد تحريرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" عبر عملية "نبع السلام".

وتعمل الأفران ومحلات البقالة والحلاقون والصيدليات والمطاعم من أجل تلبية احتياجات السكان، في حين أن أطفال المدينة يواصلون لعبهم في شوارع الأحياء فرحة بخلاصهم من رعب الإرهابيين.

وفي حديث للأناضول، أوضح أبو أحمد من تل أبيض، أن سكان المدينة من العرب والأكراد والتركمان جميعا أخوة ولا خلافات بينهم، إلا أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" حاول التفرقة بين السكان لتحقيق غايات في نفسه.

وأضاف أنهم ينتظرون فتح المجالس المحلية أبوابها ومراكز الشرطة وعودة الكهرباء والمياه للمنازل كما كانت في السابق.

وأشار أنهم تعرضوا لحملات كذب واستفزازات من قبل التنظيم الإرهابي لتحويل رأي السكان ضد تركيا، إضافة إلى اعتقال خطباء المساجد الذين رفضوا نشر أكاذيبهم وافتراءاتهم ضد تركيا.

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بدوره، أكد مواطن آخر وهو من تركمان مدينة تل أبيض، أنهم عانوا كثيرا من معاملة التنظيم ضد السكان، مشيرا إلى أنهم أجبروا على دفع جزية وتلقوا معاملة من الدرجة الثانية.

وأشار إلى تلقيهم مساعدات إنسانية من تركيا، معربا عن أمله في عودة شبكات الكهرباء والمياه للمدينة.

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.