العراق.. محتجون يقطعون طريقا مؤديا لمعبر حدودي مع إيران

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء الجمعة، بأن متظاهرين قطعوا طريقا مؤديا إلى معبر حدودي مع إيران في محافظة واسط جنوب شرقي البلاد، ما أدى لتوقف حركة المرور إلى المعبر ذهابا وإيابا.

وقال الملازم في شرطة واسط جميل العامري، للأناضول، أن "عشرات المتظاهرين في قضاء بدرة (70 كم شرق الكوت مركز المحافظة) قطعوا الطريق المؤدي إلى معبر مهران الحدودي بين العراق وإيران من جهة محافظة واسط".

وأضاف أن "حركة المرور ذهابا وإيابا إلى المعبر توقفت تماما".

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وفي وقت سابق الجمعة، أغلق متظاهرون لفترة وجيزة معبر سفوان الحدودي بين العراق والكويت.

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى من الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد، ما أدى لمقتل 24 من المحتجين على الأقل، بحسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان).

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقراتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.