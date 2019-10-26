تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام بواجهة الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن مشروع “واجهة الرياض” عن تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام، وذلك حرصاً على الحفاظ على جودة تجربة الضيوف.

وأظهرت صورة نشرها الحساب الرسمي لواجهة الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أحد الأشخاص مرتدياً “سترة” كُتب عليها “ضابط الذوق العام”.

الجدير ذكره بأن “واجهة الرياض” يعتبر مشروعاً سياحياً متكاملاً يستهدف سكان وزوار الرياض، وتعد وجهة للأعمال والترفيه والتسوق والضيافة، حيث تحتضن أكبر عدد من صالات السينما، وأكثر من 200 محل تجاري، وأشهر المطاعم والمقاهي. انشر الخبر :

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