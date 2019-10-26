«بيور هارفيست» الإماراتية تخطط للتوسع الغذائي عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يعد معرض «جيتكس» السنوي في دبي احتفالاً بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، وتهمين عليه عروض الابتكارات مثل الروبوتات الذكية والمركبات الطائرة. كما أنه مركز للتواصل على أرض الواقع بالنسبة لأصحاب المشاريع الطموحة الباحثين عن شركاء ومشترين، مثل سكاي كيرتز الرئيس التنفيذي لشركة «بيور هارفيست» الناشئة للتكنولوجيا الزراعية، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.

وقال كيرتز، خلال لقاء مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية: إن حضوره معرض جيتكس هذا العام كان ناجحاً، حيث تمكن من توسيع شبكة معارفه وضمن شريكاً من السعودية.

وتمكنت شركة «بيور هارفيست» بالفعل من تأمين تمويل بأكثر من 7.5 مليون دولار، وحالياً تخطط الشركة إلى توسعة طموحاتها للوصول إلى الأسواق العالمية والتي تتطلب المزيد من الاستثمار. ويبلغ عمر الشركة الناشئة 3 سنوات، وتطمح إلى أن تحدث تغييراً ثورياً في قطاع الزراعة، وإيجاد حل لتهديدات الأمن الغذائي التي تواجه دول المنطقة.

وتعتزم «بيور هارفيست» إلى حل المشكلات التي تواجه قطاع الزراعة، من خلال إنشاء بيئة توفر الظروف المثالية لزراعة الفواكه والخضراوات على مدار السنة.

وأُسست الشركة في عام 2016، وأقامت منشأة على مساحة هكتار (بحجم ملعب لكرة القدم) في صحراء إمارة أبوظبي، وأنتجت أول محصول من عدة أنواع من الطماطم في نوفمبر 2018.

وتنتج المنشأة منذ ذلك الحين نحو طنين من الطماطم يومياً، ويبلغ سعر ال 300 جرام منها 8 دراهم.

ويعمل نظام «بيور هارفيست» عن طريق التحكم في مناخ البيت الأخضر من خلال مجموعة من أنظمة التبريد الميكانيكية والتبخير، ويقوم النظام بتحويل الرطوبة في الجو إلى ماء يغذي المزروعات. كما توجد أجهزة استشعار تسهم في التحكم في المتغيرات مثل درجة الحرارة والضوء.

وتخطط الشركة لإطلاق العديد من المنشآت الزراعية الجديدة، بدءاً من موقع مساحته 4.5 هكتار في الإمارات، وآخر بمساحة 6 هكتارات في السعودية.

وفي نوفمبر الماضي أعلنت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي عن استراتيجية وطنية للأمن الغذائي تهدف إلى جعل الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.