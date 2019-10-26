قرقاش: نقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الإمارات تسعى لتحقيق السلام والازدهار والتنمية لأفغانستان. وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الجمعة: «‏إحاطة قيّمة من الرئيس الأفغاني أشرف غني حول الأوضاع في أفغانستان، وإشادة قيّمة من فخامته بدور الإمارات التاريخي في دعم الشعب الأفغاني والاستقرار في بلاده، نقف مع أفغانستان في سعيها لتحقيق السلام والازدهار والتنمية».

وشارك وفد دولة الإمارات في اجتماعات حلف شمال الأطلسي المنعقدة في بروكسل، والتي ركزت على الأوضاع في أفغانستان. وترأس مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» حول مهمة الدعم الحازم في أفغانستان الذي عقد في مقر المنظمة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري السفير سعيد عبيد الكعبي، رئيس بعثة الإمارات لدى «الناتو» وعدداً من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة.

وسلط الاجتماع الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمني الراهن في أفغانستان والانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخراً، مؤكداً أهمية مهمة الدعم الحازم في أفغانستان والتي تساهم في تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الحكومة والشعب الأفغاني. وأكدت منظمة حلف الناتو والشركاء، بما فيهم دولة الإمارات، التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مما يصب في مصلحة الشعب الأفغاني والمنطقة والعالم.

وشدّد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج في بداية الاجتماع الوزاري على أنّ التزام الحلف إزاء أفغانستان لا يزال «راسخاً». وقال «سنواصل دعم قوات الأمن الأفغانية التي تحارب الإرهاب الدوليّ وتخلق الظروف للسلام»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه «على طالبان القيام بتنازلات حقيقية وإظهار رغبة حقيقية لخفض العنف».(وام)