افتتاح معرض الشرق الأوسط للألعاب في أبوظبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بحضور سيف سعيد غباش، وكيل الدائرة، أمس الأول، النسخة الثالثة من معرض الشرق الأوسط للألعاب، إحدى أضخم فعاليات الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا بالمنطقة، والذي يستمر 3 أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يُتيح المعرض الذي تُنظمه شركة «إنفورما ماركتس» ويحظى بدعم الدائرة للجمهور فرصة التعرف إلى أبرز العلامات التجارية الرسمية العالمية للألعاب، وأحدث تقنيات وتكنولوجيا الألعاب المستقبلية، إلى جانب اختبار أحدث الألعاب التي لم تصدر بعد في منطقة الشرق الأوسط عن قرب، بالإضافة إلى مراجعة البضائع الحصرية والمنافسة في دورات الرياضات الرسمية، ومسابقة الكوسبلاي الفريدة من نوعها.

يُعد المعرض من أهم فعاليات «أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي» الذي انطلق يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ويُشكل منصة رائدة تُقدم تجربة فريدة ومميزة للزوار والمقيمين، كما يسلّط الضوء على صناعة الألعاب والتكنولوجيا التي تتنامى بشكل سريع.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: يمثل المعرض إحدى أهم الفعاليات والبرامج التي تحرص الدائرة على دعمها، بما يعكس التزام الدائرة بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لقطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا بالمنطقة.

وأضاف: يعد هذا الأسبوع منصة مثلى للتعرف إلى مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية والتكنولوجيا، إلى جانب التعرف إلى الجيل القادم من هذه الألعاب التي لم تصدر بعد في منطقة الشرق الأوسط. وندعو جميع المقيمين والزوار إلى المشاركة والاستمتاع بالفعاليات والأنشطة الاستثنائية في أسبوع الألعاب والتكنولوجيا أبوظبي، والترحيب بالمشاركين والعارضين من ناشري الألعاب والمطورين وتجار البيع بالتجزئة، ومشاهير الألعاب من المحترفين، والهواة الذين قدموا إلى العاصمة من جميع أرجاء العالم.

قالت سوزي باليت، نائب رئيس قسم المُستهلك في «إنفورما ماركتس»: نحن متحمسون لعودة المعرض للعام الثالث على التوالي، كما نتطلع لاستقبال المحترفين والخبراء في مجال الرياضة الإلكترونية خلال مؤتمر «Xlive»؛ لاكتشاف أحدث الاتجاهات في سوق الرياضات الإلكترونية، واستثمار فرص النمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.