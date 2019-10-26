تعزيزات روسية وسورية إلى الحدود.. وأمريكا تتراجع وترسل قوات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسلت موسكو ودمشق، أمس الجمعة، تعزيزات عسكرية إضافية إلى مناطق حدودية مع تركيا في شمال شرقي سوريا، وذلك غداة إعلان واشنطن إرسال قوات جديدة إلى مناطق سيطرة الأكراد لحماية حقول النفط.

وفجر الجمعة، دخلت قافلةً عسكريةً تضم مئات العناصر من القوات السورية بلدة كوباني (عين العرب) . وكان عشرات العسكريين يعتلون شاحنات، وهم يلوحون برشاشاتهم وبالأعلام السورية عند دخولها البلدة، مرددين «واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد».

كما أرسلت روسيا الجمعة إلى مناطق حدودية ، تعزيزات بنحو 300 عسكري إضافي كانوا منتشرين سابقاً في الشيشان، في إطار اتفاقها مع تركيا. وستعمل هذه العناصر، وفق بيان لوزارة الدفاع الروسية، على ضمان سلامة المدنيين وتقديم المساعدة للقوات الكردية في عمليات الانسحاب مما تسميه أنقرة «المنطقة الآمنة» على الحدود التركية-السورية.

وقرب مدينة القامشلي، شاهد مراسل وكالة فرانس برس الجمعة انطلاق دورية روسية مؤلفة من مدرعتين من مطار مدينة القامشلي التي تسيطر عليها دمشق، وتوجهت غرباً نحو بلدة الدرباسية الحدودية. وأشار المرصد السوري كذلك إلى أن دورية روسية جديدة جابت ريف الدرباسية عند الشريط الحدودي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وحدات من الجيش السوري «تحركت من مدينة القامشلي للانتشار في الريف الغربي للمدينة لمواجهة العدوان التركي وحماية الأهالي».

وعلى الرغم من الهدنة، أفاد المرصد عن «اشتباكات بوتيرة متفاوتة العنف بين الفصائل الموالية لتركيا من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من طرف آخر على محاور بريف مدينة رأس العين وتل تمر، ومحاور بريف تل أبيض». وقرب بلدة عين عيسى، أصيبت عائلة مكونة من خمسة أشخاص، بينهم 3 أطفال، بجروح في قصف جوي تركي شمال مدينة الرقة. واستهدفت طائرة مسيرة تركية سيارتهم على طريق قزه علي بريف عين عيسى شمال مدينة الرقة، وفق المرصد.

من جهة أخرى، بعد سنوات من قتال تنظيم «داعش»، باتت قوات «قسد» تسيطر حالياً على أبرز حقول النفط السورية المنتشرة في محافظتي دير الزور والحسكة. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكيّة، أول أمس الخميس، أنّها خطّطت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا لحماية حقول النفط.

وتقع أبرز حقول النفط في الشمال الشرقي وشرقي سوريا (محافظتا دير الزور والحسكة)، ولذلك ليست موجودة في المناطق ذاتها التي انسحب منها الأمريكيون، أو التي شهدت معارك بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من جهة وقوات «قسد».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الخامس من الشهر الحالي قراراً بسحب قواته من مناطق سيطرة الأكراد الذين قاتلوا على مدى سنوات تنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: إنّ «الولايات المتّحدة ملتزمة بتعزيز موقعها في شمال شرق سوريا بالتنسيق مع شركائنا في قوّات سوريا الديمقراطيّة، عبر إرسال دعم عسكري إضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجدّداً بيَد تنظيم (داعش) أو لاعبين آخرين مزعزعين للاستقرار».

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة: إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا «بقوات ميكانيكية» لمنع مقاتلي «داعش» من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها، وذلك في أحدث تغيير في سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المربكة في سوريا.

وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل «نحن نتخذ الآن بعض الإجراءات لتعزيز موقفنا في دير الزور لضمان أن بإمكاننا منع وصول (داعش) إلى حقول النفط». وأضاف «نحن نعزز هذا الموقف، وسوف يشمل بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية، والتي تشمل عادة الدبابات ومعدات عسكرية أخرى».

ورفض الوزير، الذي يحضر حالياً اجتماعاً لوزراء دفاع حلف الأطلسي في بروكسل، تقديم مزيد من التفاصيل عن المهمة العسكرية التي تأتي في أعقاب الانسحاب المفاجئ للقوات الأمريكية من شمال سوريا مطلع هذا الشهر بأوامر من الرئيس دونالد ترامب. وقال إسبر: إنّ القادة الأمريكيين «يدرسون كيف يمكننا أن نعيد قوات إلى المنطقة من أجل ضمان تأمين حقول النفط»، مؤكداً بياناً سابقاً من البنتاجون.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية، بما في ذلك مجلة نيوزويك، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن البنتاجون تدرس إرسال نحو 30 دبابة إبرامز، وعدد غير محدد من الجنود إلى التنف، وهي بلدة في شمال سوريا بها بالفعل قاعدة عسكرية أمريكية.

وكان ترامب غرد، أول أمس الخميس، أنه آن الأوان لوضع حقول النفط السورية تحت حراسة القوات الكردية. وأضاف «لن نسمح أبداً لتنظيم (داعش) المعاد تشكيله بالاستيلاء على هذه الحقول الواقعة في محافظة دير الزور».

ويبدو أن ترامب يخفف خططه للانسحاب من سوريا بعد تعرضها لانتقادات شديدة، وخاصة من جانب جمهوريين بارزين قالوا: إنه مكن تركيا من تنفيذ هجومها الذي هددت به طويلاً ضد القوات الكردية التي كانت الحليف الأبرز لواشنطن في الحرب على «داعش». (وكالات)