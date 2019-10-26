أحمد بن صقر يفتتح مهرجان«غافة» الثقافي في رأس الخيمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أمس، مهرجان «غافة» الثقافي 2019 الذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في رأس الخيمة، بمشاركة عدد من الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص.

ويضم المهرجان الذي يقام في منطقة ميناء العرب السياحية برأس الخيمة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والتراثية والترفيهية، والأفلام القصيرة، بهدف توفير منصة ثقافية للمبدعين والموهوبين في مختلف المجالات لإبراز أعمالهم الفنية، وإيصال رسالتهم الثقافية لمختلف شرائح المجتمع ودعم القطاع الثقافي من خلال دعم المؤسسات الثقافية، والفنية، والتراثية الإماراتية.

وقالت موزة المسافري مدير مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة، إن المهرجان يأتي في إطار مبادرات وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في «عام التسامح» الذي يعد امتداداً ل«عام زايد»، ويحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها في نفوس أبناء الإمارات.

وأضافت المسافري: «إن تسمية المهرجان ب»الغافة«جاء ارتباطاً بشعار هذا العام لما لهذه الشجرة من أهمية كبيرة، حيث إن الإمارات والغافة لا ينفصلان، بعدما أضحت في شموخها رمزاً وطنياً، لما لها من ارتباط وثيق بحياة الآباء والأجداد».

وأشارت إلى أن المهرجان يعتبر فرصة لالتقاء الموهوبين والمبدعين من الفنانين والمثقفين المشاركين، والذين سعوا بموهبتهم الإبداعية الثقافية والفنية لإبراز مفهوم التسامح، ودعم البرامج والفعاليات الثقافية والفنية والتراثية في إمارة رأس الخيمة التي توجت مؤخراً بلقب عاصمة السياحة الخليجية، بفضل ما تمتلكه من مقومات سياحية وثقافية تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً وترفيهياً وثقافياً.

وشكرت المسافري الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، على دعمه وتشجيعه المستمر للمبادرات والبرامج الثقافية في إمارة رأس الخيمة، ومركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وإلى الحضور والشركاء الاستراتيجيين والشركات الراعية والمساهمين في تنظيم المهرجان، وعلى رأسهم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، ورأس الخيمة العقارية، وميناء العرب، ودائرة الخدمات العامة.

وافتتح راعي الحفل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، يرافقه عدد من رؤساء ومديري الجهات الحكومية، معرض الفنون الذي يضم أعمالاً فنية تعبر عن قيم التسامح في المجتمع الإماراتي، وتعكس ثقافة السلام والمحبة التعايش السلمي بين مختلف الثقافات المقيمة في الدولة. (وام)