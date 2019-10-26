مواجهات بين أنصار «حزب الله» والمتظاهرين في لبنان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات



تواصلت الانتفاضة الشعبية في لبنان، أمس الجمعة، لليوم التاسع على التوالي في كافة المناطق اللبنانية، وتم قطع العديد من الطرقات احتجاجاً على عدم الاستماع لمطالب المحتجين الذين يطالبون باستقالة الحكومة وإسقاط السلطة السياسية، فيما وقعت مواجهات بين أنصار ميليشيات «حزب الله» والمتظاهرين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وفي البقاع سقط خلالها عدد من الجرحى نقلوا الى مستشفيات العاصمة.

وقطع المحتجون الطرقات منذ صباح أمس في العاصمة بيروت وفي الجنوب والبقاع شرق لبنان وفي الشمال، للضغط على السلطة لتستمع إلى مطالبهم، ولمنع المواطنين من مزاولة أعمالهم وفرض إضراب عام. واستخدم المحتجون الحواجز الحديدية لقطع الطرقات، كما استخدموا الخيم التي بات فيها عدد منهم ليلتهم على الطرقات خوفاً من أن تقوم القوى الأمنية بفتحها ليلاً، كما استخدم بعض المحتجين أجسادهم لقطع الطرقات وافترشوا الأرض لمنع السيارات من المرور.

بدأ المحتجون من كافة الفئات العمرية والاجتماعية بالتجمع منذ صباح أمس في ساحاتي رياض الصلح والشهداء في وسط بيروت، وكذلك في منطقة جل الديب شمال بيروت، فيما قام بعضهم بتنظيف الساحات وجمع النفايات. وأقفلت المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات الرسمية والخاصة أبوابها وكذلك المصارف فيما فتحت عدد من المؤسسات أبوابها. ورفض المحتجون كلمة الرئيس ميشال عون التي توجه بها الخميس إلى اللبنانيين ودعا فيها إلى حوار مع ممثلين عن المتظاهرين كما دعا المتظاهرين لمراقبة تنفيذ ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قدمها رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام.

من جهة أخرى، تجددت المصادمات التي حصلت بعد ظهر أمس بين مجموعات من المتظاهرين في رياض الصلح وحاولت قوات مكافحة الشغب الفصل بين الجانبين. وكانت مصادمات قد وقعت في وقت سابق من يوم أمس عندما وصلت مجموعة من الأشخاص يحملون أعلاماً حزبية إلى ساحة رياض الصلح وافتعلوا إشكالاً مع المتظاهرين، ما أدى الى سقوط إصابات، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».

ونقلت قناة «الجديد» المحلية عن أحد المسؤولين في «حزب الله» حضر إلى ساحة رياض الصلح بعد الإشكال، وطلب من المتظاهرين الغاضبين المناصرين للحزب الخروج من الساحة، قوله إن الحزب ليس مسؤولاً عن هذه المجموعة، وإن كان من بين المشاغبين من ينتمون للحزب سوف يحاسبون. وطلب المسؤول في «حزب الله» من المجموعة المشاغبة الجلوس على الأرض والاستماع إلى كلمة الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

وبعد كلمة نصر الله انسحب مناصرو الحزب من ساحات الاعتصام في بيروت، إلا أنهم سيّروا مواكب في مناطق سيطرة الميليشيا، كما أثاروا أعمال شغب في المدخل المؤدي لساحة الاعتصام الرئيسية في وسط بيروت.

وأكدت المصادر أن قوات مكافحة الشغب تدخلت للفصل بين الطرفين، ومنعت تفاقم الأحداث، فيما أفادت أن قوات الأمن اعتقلت عددا من أنصار «حزب الله».

وفي أعقاب المواجهات تم إرسال المزيد من رجال شرطة مكافحة الشغب المزودين بالأقنعة والهراوات إلى الميدان لتهدئة الوضع الذي بدا أنه يزداد توتراً. وبدأ بعض الناس في إلقاء الحجارة والعصي مما هدد بتحويل الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى العنف.

وكان الجيش اللبناني أغلق الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي في بعبدا بعد دعوات للتظاهر هناك. وحذّرت قيادة الجيش في بيان من الممارسات المسيئة والمخالفة للقانون من قبل المعتصمين، كما اعتبرت أن حرية التعبير والتظاهر مصانة دستورياً لكنها دعت إلى «احترام حرية التنقل».