شكرا لقرائتكم خبر عن حصة الشعب كل الحصص والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

أليس غريباً أن الفساد في العالم العربي ظل محافظاً على فساده، مصراً على ألاّ يخون ذاته فيغدو صالحاً منضبطاً متنوراً ابن عصره؟ نابغة ذو مواهب جعلته يصير هو النظام، يدّعي أنه رمز الوطنية ووحدة الشعب. يبدأ خطواته كالفيروس الفعّال، صغيراً غير أنه كبير في القدرة على نشر الوعود والأحلام الغبارية التي تذر الرماد في العيون. إلى حين انكشاف معادلات المغالطة.

نظام الفساد في البلدان التي يرهقها الاستبداد، يبدو ساذجاً، لأن الشعب سرعان ما يفطن للعبة التي تنقصها المهارات التي تخطف العقول قبل الأبصار. مثل هذا النظام إذا لم يلق هوى في أدمغة قبضايات الكوكب، تترنح الأرض تحت قدميه ويلقى زلزالاً أو سعيراً. لبنان موضوع مختلف تماماً، يحتاج إلى التروي في التفكير قبل أن نعجل بالاستنتاج. علينا أن نأخذ من أفواه اللبنانيين أن الشعب ملّ الفساد المستشري بين أعضاء جوقة كبيرة، كل واحد منهم لا يقل نفوذاً وتأثيراً عن الرؤساء الثلاثة. المسألة جلية، رئيس الجمهورية مثلاً يحكم الشعب نظرياً، لكن الشعب اللبناني، قبل أن تظهر ضرورة إعادة النظر في التحليلات السابقة، هو مجموعة كبيرة من الطوائف المتجانسة في القاعدة، لكن القمة متفقة على مصلحة عدم الاتفاق، حتى لا تتعارض المحاصصة مع الوحدة الوطنية.

اللعبة الاستراتيجية الظريفة التي كانت سائدة منذ نشأة الدولة اللبنانية الحديثة زمنياً، لا سياسياً، تتمثل في التمويه الطائفي. فتوّات زعامات الطوائف مصلحتهم العليا هي الضحك من ذقن الوطنية: ملوك الطوائف يتهمون بعضهم بعضاً بالفساد، شخصياً أو من خلال وسائط إعلام، والمحصلة طريفة ظريفة: يرى اللبنانيون والرأي العالمي الأعمى أن شجرة الاستقلال تحت ظلها ديمقراطية مثالية، لكنها من حكم الشعب بالشعب، إلى حكم الطوائف بالمحاصصة، فيكون المدلول: اختلاف أمراء الطوائف طريق مستقيم إلى ملء الجيوب باستمرار. لكن، يبدو أن حبل الحيلة قصير، فقد أدرك الشعب أنه بهذه المسيرة الحصصية يعود بالبلد الصغير إلى ماض سحيق، بينما كان له أعظم الأثر في الثقافة والفكر والفن في محيطه والعالم، منذ أقدم العصور.

لزوم ما يلزم: النتيجة السحرية: هل قلَب الشعب اللبناني سحر المحاصصة على الحصصيين؟ إذا الشعب يوماً أراد حصته، فكل الحصص حصته.

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