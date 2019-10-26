الاتحاد الأوروبي يوافق على تمديد مهلة الخروج البريطاني



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق الاتحاد الأوروبي على طلب لندن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد موعداً جديداً للخروج، ما يتيح للبرلمان البريطاني المنقسم وقتاً لاتخاذ قرار بخصوص دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع سفراء الدول السبع والعشرين الأخرى الأعضاء في الاتحاد لمناقشة تأجيل خروج بريطانيا قبل أقل من أسبوع من نهاية المهلة الحالية في 31 أكتوبر الجاري، «حدث إجماع على الحاجة إلى التمديد». وتابع «سيستمر العمل خلال مطلع الأسبوع»، مضيفاً أن السفراء سيلتقون مجدداً في بروكسل يوم الاثنين أو الثلاثاء.

وكان من المقرر أن يناقش مبعوثو الاتحاد الأوروبي، الذين اجتمعوا لمدة ساعتين، أمد ثالث تأجيل لخروج بريطانيا، لكن الدبلوماسيين قالوا إنهم مترددون في تحديد موعد لأنه قد يمثل إملاء يؤثر في توجه الأحداث السياسية في لندن.

وقال دبلوماسي أوروبي إن فرنسا ضغطت على الدول الست والعشرين الأخرى للانتظار. وأوضح الدبلوماسي «كان الجميع يريدون اتخاذ قرار اليوم (الجمعة). لكن فرنسا لم تتقبل ذلك وأرادت الانتظار حتى يوم الاثنين أو الثلاثاء لمعرفة ما سيحدث في لندن».

وأضاف «سنعود إلى هذا النقاش بشأن المدة بعد عطلة نهاية الأسبوع. وهذه المرة ستكون للمشاورات السياسية».

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اعتبر أنه لايزال من الممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر في حال لم ترجئ بروكسل العملية، ما يتناقض مع ما قاله وزراء بارزون أنه من المتأخر للغاية للبريكست أن يحدث الأسبوع المقبل. وقال جونسون للصحفيين خلال زيارة لمدرسة بريطانية: «في اللحظة الراهنة الأمر يرجع إلى الاتحاد الأوروبي لتقرير ما إذا كان التكتل سيمنحنا تمديدا من عدمه».

وتابع: «وفي الوضع الراهن يمكننا الخروج في 31 أكتوبر. لقد قرر البرلمان، كما تعلمون، أنه يريد أن يطلب من بروكسل إبقاءنا في الاتحاد الأوروبي»، مضيفا أنه «يعارض تماماً» أي تمديد.(وكالات)