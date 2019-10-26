إصابات بالجملة برصاص الاحتلال في الضفة وغزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب 77 فلسطينياً بنيران الاحتلال «الإسرائيلي» خلال الجمعة ال 80 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة مختلفة من بينها 31 إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال. وتوافد الآلاف من الفلسطينيين عصر، أمس، للمشاركة في الجمعة الثمانين لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لغزة.

ووصل الآلاف تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي دعت لأوسع مشاركة في «جمعة أسرانا.. أقصانا قادمون».

وأشعل الشباب الفلسطيني إطارات السيارات في أكثر من نقطة على طول الحدود خاصة في مخيم العودة شرق خان يونس. ونشرت قوات الاحتلال قوات إضافية مقابل مخيمات العودة الخمس، فيما انتشرت آليات عسكرية في مناطق متفرقة.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب بالرصاص والاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال، لمسيرة كفر قدوم (قرب مدينة قلقيلية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، بينهم نساء وأطفال ومتضامنون أجانب.

واعتقلت قوّات الاحتلال 6 فلسطينيين من محافظات الضّفة الغربية بينهم امرأة من ذوي الإعاقة. وبحسب وسائل الإعلام «الإسرائيلية» فقد جرى اعتقال الشبان بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

واعتقلت قوات الاحتلال، امرأة مقعدة تبلغ من العمر 65 عاماً، من بلدة بيت لقيا غرب رام الله. وأفادت رئيسة بلدية بيت لقيا، أريج عاصي، بأن الاحتلال اقتحم البلدة بعد منتصف الليلة قبل الماضية وداهمت منزل الحاجة هيام شكري بدر (أم ثائر بدر) البالغة من العمر 65 عاماً، التي تتنقل على كرسي متحرك، واعتقلتها. كما أشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا أبناء الحاجة أم ثائر: ثائر وأشرف، وتامر، قبل عشرة أيام.

واقتحم مستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال، قرية الولجة غرب بيت لحم. وأفاد الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله، بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت مناطق عين الهادفة ونبع عين جويزة والزيتونة وأدوا طقوساً تلمودية. يشار إلى أن الولجة تتعرض مراراً لاقتحامات المستوطنين، عدا عن سياسة قوات الاحتلال الهادفة إلى تهجير سكانها خاصة في منطقة عين جويزة.

وخطّ مستوطنون، شعارات عنصرية، وأعطبوا إطارات عدد من المركبات وخطّوا في بلدة يتما جنوب نابلس. واحتجزت قوات الاحتلال، عدداً من المزارعين في أراضي قريوت جنوب نابلس، أثناء قطفهم الزيتون في منطقة بطيشة، وتم منعهم من مغادرة حقولهم.

وأدى عشرات المواطنين، صلاة الجمعة، في خيمة الاعتصام ببلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، إسناداً للأسرى المضربين عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير إسماعيل علي (30 عاماً)، الذي يواصل إضرابه لليوم 94 على التوالي. وعقب انتهاء الصلاة، نظم الأهالي وقفة إسنادية، نددوا خلالها بجرائم الاحتلال بحق الأسرى، ومحاولاته المتكررة كسر صمودهم.

(وكالات)