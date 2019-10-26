بوتزاتي..روائي يعيد تفسير فن البوب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:محمد مصباح

في ديسمبر عام 1962، أجرى الكاتب الإيطالي دينو بوتزاتي، مقابلة تلفزيونية، وقتها، كان بوتزاتي، البالغ من العمر 56 عاماً يعد واحداً من أهم مؤلفي القرن العشرين في إيطاليا، كان قد نال حفاوة بالغة، بسبب قصصه القصيرة السريالية والخيالية ولروايته الوجودية الشهيرة «صحراء التتار»، لكن أثناء تلك المقابلة، لم يُسأل بوتزاتي فقط عن كتاباته، بل أيضاً عن أعماله الفنية كفنان تشكيلي.

على الرغم من أن بوتزاتي (1906-1972) معروف في المقام الأول برواياته وقصصه القصيرة، إلا أنه كان يمارس الرسم في عام 1969، جمع بوتزاتي بين هذين الجانبين من إنتاجه الفني، جنباً إلى جنب عندما نشر «قصيدة هزلية»، أو «قصيدة كاريكاتيرية»، التي تعتبر إعادة تفسير فن البوب ​​لأسطورة من الأساطير القديمة، قصة المُغني الذي يقتحم عالم الموتى مع أغنيته لإعادة حبيبته المتوفاة.

تعتبر قصيدة بوتزاتي المصورة، قصة الحب والموت التقليدية، ولكن بشكلٍ مُعاصر، قصة الشاب «أورفي»، وهو مطرب روك ناجح، صُدم بسبب موت حبيبته «يورا» المفاجئ، لكنه يكتشف ممراً يؤدي إلى الحياة الآخرة: باب مجهول على بُعد خطوات قليلة من منزله، في ميلانو. يكشف له «الشيطان» الذي صوَّرَه بوتزاتي على شكل سُترة فارغة، أن كل ميت يعيش في مكان يُذكِّره بحياته السابقة. «بالنسبة لك، أورفي، إنها ميلانو، ميلانو هي حياتك».. «لكن ما ينقصنا في الآخرة هو مرور الزمن: فلا يوجد هنا إلا غموض غير قابل للتدمير، لا نهائية دون هدف، ملل. نقيض حياتنا الثمينة بسبب إيجازها»، وهكذا، يقدم أورفي أغلى شيء لعالم الموتى.. أغنية تمنحهم ذكرى المتعة والجمال.

بهذه الطريقة، يحصل أورفي على 24 ساعة للبحث عن يورا، وعندما وجدها وحاول إعادتها، قاومته، على عكس ما ورد في الأسطورة القديمة، فهي تدرك أن الموت قوة لا تقاوم، وجميع القتلى متعبون، غير قادرين على معارضة مصيرهم. بعد انتهاء المدة التي نالها للبحث عنها، وجد نفسه على عتبة الباب الذي اكتشفه في البداية، غير متأكد مما إذا كان ما مر به حلماً أم حقيقة. لكن حلقة يورا الصغيرة، التي تركتها بين يديه في عالم الآخرة، تخبره أن كل ذلك حدث بالفعل.

أراد بوتزاتي التركيز بشكل موضوعي على العلاقة بين مفاهيم الموت ومشاعر الحب والاشتياق؛ فالمشاعر الإنسانية، وقبل كل شيء الحب والرغبة، ترتبط بطريقةٍ أو بأخرى بمعرفتنا أننا سنموت، وفي الحياة الآخرة لا يوجد موت، وبالتالي لا توجد مشاعر عاطفية أو احتياج لشخصٍ ما، حيث لا نخشى فقده يقول بوتزاتي، مؤكداً على حتمية الموت: «لا يمكن أن تكون هناك حياة دون كابوس الموت، نحن خائفون منه، ولدينا هذا الخوف الذي يصبح فظيعاً مع تقدم العمر لكن دون هذا الخوف، ستكون الحياة غبية». ومن خلال رحلة أورفي يرصد بوتزاتي بعض الأوضاع الاجتماعية في إيطاليا، والتحول الأخلاقي في الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، ويتطرق لبعض القضايا الأخرى كتحرر المرأة.

لطالما أصر بوتزاتي على أن الرسم والكتابة بالنسبة له كانا جانبين أساسيين للمشروع الإبداعي نفسه. أشار في مقدمة كتالوج لأعماله المرسومة عام 1967 إلى أن «الرسم والكتابة بالنسبة لي في الأساس نفس الشيء. سواء كنت أرسم أو أكتب فأنا أتابع نفس الغرض، وهو سرد القصص»، تحتوي لوحاته عموماً على عنصر سرد قوي، غالباً ما يكون موضوعاً سريالياً مثل كتاباته الأدبية.

في قصيدته، يرتبط محتوى رسومات بوتزاتي بشكل واضح بالمقطع المكتوب المرافق للرسم، وعند امتزاجهما غالباً ما يمنحان اللوحة بُعداً آخر يضفي ظلالًا جديدة من المعاني أو الدلالات على النص ككل. على سبيل المثال، ذلك المقطع «عندما تبحر السفن العظيمة من أجل المجد، تُرفَع اللافتات، يرافقه رسماً لسفينة حربية تبدو في شكلها كهيكل عظمي بشري، ما يُلمِّح إلى نتائج البحث عن المجد الحربي في حالات كثيرة.