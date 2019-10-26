20 أغنية تبهر الجمهور في أمسية بأبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي«الخليج»:

شهد مسرح المجمع الثقافي بمنطقة الحصن في أبوظبي، مساء أمس الأول، أمسية فنية ضمن فعاليات مهرجان كوريا في أبوظبي 2019 والذي تنظمه سفارة جمهورية كوريا بالدولة، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع الفنانين من الأكاديمية الوطنية للفنون في كوريا.

بدأ الحفل الموسيقى بفقرة مشتركة بين فرقة دبي الموسيقية ومغنية الأوبرا فاطمة الهاشمي من الإمارات، وفرقتي جونج ميونج والقمر الثاني من كوريا، وتفاعل الحضور مع الأداء الرائع والموسيقى العالمية الجميلة.

وتضمن برنامج الأمسية 20 أغنية أبهرت الجمهور بينها «الله يادار زايد»، «سيدة من ورق»، «الحرب والسلام»، «القمر»، «قصة السلمون»، «المرأة على شجرة»، «هل أنت مستعد»، «أريد» و«سارق».