تسارع المشاورات اللبنانية لحل الأزمة عبر إجراء تغيير حكومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

تسارعت المشاورات والاجتماعات بين مختلف القوى السياسية وأهل الحكم في لبنان، لبحث الاقتراحات المطروحة لحل الأزمة السائدة في البلد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية يوم الخميس ما قبل الماضي، وسط تفاؤل ببدء العد العكسي لحل هذه الأزمة حتى يوم الاثنين المقبل، من خلال إحداث صدمة إيجابية لجهة إجراء تغيير حكومي أو أقله القيام بتعديل حكومي يستبعد الوجوه المستفزة التي تحوم حولها الشكوك، تزامناً مع انطلاق حوار بين السلطة وممثلي الانتفاضة، على أن يتم فتح الطرقات وإنهاء حالة الفوضى السائدة وقيام المؤسسات بعملها لاسيما الجامعات والمدارس والمصارف.

وفي هذا السياق تابع الرئيس ميشال عون أمس، التطورات السياسية والأمنية الراهنة، والاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع القائمة، وعرض مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الواقع النقدي في البلاد، وعمل المصرف المركزي، فيما شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على الدفع باتجاه التطبيق السريع والفوري لورقة الإصلاحات الاقتصادية، وقال إنه منفتح على مناقشة أي سيناريو حكومي، لا يؤثر في الوضع الاقتصادي في لبنان.

أما رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ خطة الكهرباء، فقد رحب بما قاله عون وهو يسعى لتطبيق الورقة الإصلاحية، ويواصل لقاءاته للوصول إلى حل للخروج من المأزق، مشدداً على ضرورة أن يكون الحل سياسياً وليس أمنياً؛ لأن الحكومة ليست في وارد فض الاعتصامات بالقوة، وإن كان يشدد على ضرورة فتح الطرق تسهيلاً لأعمال الناس.

وفي السياق الحكومي، تكثفت المشاورات بين الكتل الكبرى لبحث التعديل الحكومي والوصول إلى صيغة ما تُرضي الأطراف المعنية من جهة، ولا تستفز الحراك الشعبي من جهة ثانية، حيث كثر الحديث عن تغيير حكومي شامل، لكن الحريري اشترط كما كشفت مصادر متابعة، أن يتم الاتفاق مسبقاً على تشكيلة الحكومة البديلة لتفادي الفراغ والدخول في تصريف الأعمال إلى ما شاء الله، أو أقلّه تصغير الحكومة الحالية وخروج 4 وزراء منها، ممن يشكلون استفزازاً للحراك مقابل وزراء حزب «القوات» الأربعة المستقيلين، لكن الصورة لم تظهر بعد بشكل كامل، على الرغم من أن الأسماء المرشحة للحكومة الجديدة بدأت وسائل الإعلام بالتداول فيها. من جهة أخرى علقت الأمم المتحدة على احتجاجات لبنان، مشيرة إلى أن سلوك قوات الأمن كان متناسباً، إلا في ليلة 19 أكتوبر/‏تشرين الأول الجاري، عندما وثق مكتب حقوق الإنسان في لبنان أكثر من 100 حالة احتجاز وسوء معاملة.