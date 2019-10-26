شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إنشاء جناح لتوانيا في «إكسبو».. والصين الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أكد متحدث في فريق الجناح الصيني في «إكسبو 2020 دبي» أن الأعمال الإنشائية للجناح الذي تبلغ مساحته اكثر من 4600 متر مربع ستنطلق خلال هذا الأسبوع، على هامش فعاليات ندوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات والصين والتي تعقد بدبي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وسيشارك في الندوة أكثر من 150 شخصاً من بينهم القنصل العام لجمهورية الصين في دبي، وعدد من المتحدثين من الجانبين الإماراتي، والصيني.
وأشار المتحدث في تصريحات ل«الخليج» إلى أن عمليات الإنشاء للجناح ستسير وفق المخطط لها، وبحسب الجدول الزمني المعد، مشيراً إلى أن الجناح سيرمز إلى الأمل والمستقبل المشرق استناداً إلى المبدأ الذي جسّده تصميم الجناح الصيني، الذي يعتمد على «مزيج يجمع بين الثقافات الصينية، والغربية»
من جهة أخرى، أطلقت ليتوانيا الأعمال الإنشائية في جناحها في معرض إكسبو 2020 دبي خلال حفل أقيم مع المستشارة الحكومية الجيرداس ستونيتيس، ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو ٢٠٢٠ وعدد من المسؤولين من الجانبين، ويقع الجناح الخشبي المكون من طابقين، على قطعة أرض تبلغ مساحتها 1550 متراً مربعاً وتتميز بالستائر التقليدية.
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