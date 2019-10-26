الإمارات تحقق 3 انتصارات في «فيرست جلوبال»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتمت بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي انطلقت فعالياتها أمس، اليوم الأول من منافساتها التأهيلية والتي شهدت تنظيم 141 مباراة بين الفرق المشاركة في أجواء رائعة ووسط حضور مميز من مختلف فئات المجتمع ودول العالم، في البطولة التي تحتضنها دبي للمرة الأولى في المنطقة، وتشارك فيها فرق طلابية من 191 دولة حول العالم.

وحقق الفريق الإماراتي العلامة الكاملة ب3 انتصارات في المباريات التي شارك بها، وجاء ضمن أفضل 15 فريقاً في الترتيب العام، حيث شارك في المنافسة الأولى مع أوغندا وجامايكا، محققاً الفوز على ليسوتو والباهامس وأنتيغوا وباربودا، وفاز في مباراته الثانية مع المغرب وفنلندا ضد مصر ومنغوليا وفيجي.

أما الفوز الإماراتي الثالث فكان خلال مباراته مع مملكة إسواتيني وجمهورية غينيا ضد سوريا والبحرين وزيمبابوي.

وحلت الصين في المركز الأول متفوقة بفارق النقاط على كازاخستان وهونغ كونغ وأستراليا وهنغاريا وشمال مقدونيا، وجاء الفريق الإيطالي في المرتبة السابعة أمام الدنمارك وكولومبيا والغابون، فيما حلت روسيا وجزر ساموا والإمارات في المراكز 11 و12 و13 على التوالي، متقدمة على توغو وبرمودا.

ويمثل الإمارات في البطولة 7 من طلاب المدارس الثانوية على مستوى الدولة هم: شوق سعيد الظنحاني وشيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، وحمد سعيد، وعبدالله جودت، وعبدالرحمن عبدالله، وغازي سالم، ومحمد ياسر، من مدرسة راشد بن سعيد للتعليم الثانوي في حتا.

وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز الحراك العالمي الهادف لاستشراف وصناعة المستقبل، وأن استضافة بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، تؤكد هذا التوجه الهادف لمواكبة متغيرات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في مختلف نواحي الحياة.

وقال: «أصبح مجال الروبوتات أحد أهم ميادين التنافس العلمي بين أكبر اقتصادات العالم، وينبع الاهتمام الإماراتي به من حجم الفرص الاقتصادية والعلمية المرتبطة بمستقبل الروبوتات في مناحي الحياة المختلفة ومستقبل الإنسان، ودورها بتطوير جوانب الحياة كافة، وكونها جزءاً أساسياً من مساعي إيجاد حلول للتحديات التي قد تواجهنا مستقبلا».

وأضاف: «تأتي استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي إيماناً من الدولة بأهمية إسراع الخطى على طريق الثورة الصناعية الرابعة، والأخذ بيد أبنائنا الشباب في بلدنا والمنطقة والعالم نحو غد أفضل يسهمون في تشكيله بأفكارهم وعقولهم».



مختبر للأفكار



من جهته، أكد خلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: أن بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي مختبراً عالمياً لأصحاب العقول والابتكارات والإبداعات لإبراز أفكارهم الاستثنائية وتمكين الشباب بأدوات المستقبل ودعمهم لحل ومعالجة تحديات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال إن تنظيم البطولة في دبي، واستضافتها فرقاً من 191 دولة في جو من التناغم والانسجام، يعكس رسالة دولة الإمارات في تعزيز التسامح والتعاون والتكاتف العالمي وتنسيق الجهود المشتركة لتحقيق خير المجتمعات.

كما قال بلهول: «أصبحت دبي ودولة الإمارات مختبرا عالميا للأفكار بفضل رؤاها الاستشرافية للمستقبل، وجهودها في رسم ملامح الثورة الصناعية الرابعة، واليوم من خلال هذا الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي، نسعى لتعزيز جهود الحفاظ على استدامة كوكب الأرض، وما قد يبدو سباقا يجمع فرقا من أكثر من 190 دولة للفوز بهذا التجمع العالمي، يشكل في جوهره جهداً إنسانياً لمواجهة تلوث المحيطات».



حلبات منافسة



وتضم منطقة المسابقات 6 حلبات منافسة تحتضن كل واحدة منها 6 فرق تشكل كل ثلاثة منها تحالفاً في وجه الفريق الآخر، والهدف جمع أكبر عدد من النقاط خلال يومي المسابقات التأهيلية، لتصعد بعدها الفرق الأعلى مجموعا بالنقاط إلى مسابقة اليوم الأخير، الذي يشهد تنظيم المنافسات الإقصائية بين الفرق التي نجحت بالعبور إلى المرحلة النهائية، ليتم بعدها إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.

وتضم ساحة المنافسات مناطق مخصصة لكل فريق، ومساحات للتدرب إضافة إلى ملعبي تدريب، وعيادة للروبوتات، تتمثل مهمتها في مساعدة الفرق على استكمال أي قطع ناقصة، وتضم متطوعين إماراتيين إضافة إلى مشاركين من خارج الدولة.

وتجري المنافسات ضمن منطقة تم إعدادها خصيصاً لاستقبال الفرق المشاركة وتتضمن مساحات مخصصة لإعداد الروبوتات وتجهيزها قبل الدخول إلى منطقة المنافسة، وتركز المنافسات التأهيلية على نجاح الفرق المشاركة بتطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام المطلوبة التي تخدم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان التي تؤثر سلباً في الحياة البحرية وفي صحة سكان العالم.



المتسابقون يتواصلون



التكنولوجيا وإن كانت المسيطرة على ساحات المنافسات إلا أن الجوانب الإنسانية لا تغيب عنها، سواء من ناحية المساعدة التي تقدمها الفرق لبعضها، أو من ناحية استعراض الجوانب التراثية والأكلات التقليدية لكل فريق، وأيضاً الأعلام الوطنية التي يقومون بإهدائها لبعضهم.

وخلال اللحظات القليلة التي لا تتوتر فيها الأعصاب وتشتد المنافسات، يسرق المتسابقون لحظات للتعرف الى أبناء جيلهم من بلدان وقارات مختلفة، وهو أمر ليس أفضل من الإمارات لتكون ساحته، حيث بذل المنظمون جهوداً جبارة، واستقبل مطار دبي الدولي آلاف الطلاب خلال 48 ساعة سبقت انطلاق البطولة.

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روح الشباب



10 ساعات فقط احتاج اليها الفريق البحريني لتجميع الروبوت، في حين عملت فرق أخرى لشهور على برمجة وتصميم وبناء الروبوت والتدرب على قيادته، ورغم أنهم آخر فريق سجل في البطولة إلا أنهم تحدوا أنفسهم وأصروا على القدوم إلى دبي، ونجحوا بتجميع الروبوت اعتماداً على خبراتهم بمسابقات أخرى.

ورغم أنها المرة الأولى التي يشاركون فيها بالبطولة إلا أن مساعدة الفرق الأخرى لهم كانت بادرة جميلة زينت أجواء هذه الفعالية.



الموقع الريادي



ويعكس تنظيم تحدي «فيرست جلوبال» في دبي الموقع الريادي لدولة الإمارات في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات العالمية، ودورها المحوري في تعزيز الجهود الدولية لتوظيف التكنولوجيا المستقبلية في دعم وبناء قدرات المواهب الشابة وتحفيز أصحاب العقول اللامعة والأفكار الاستثنائية لابتكار أفضل الحلول للتحديات التي يواجهها العالم في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.



حلولاً داعمة



ويركز التحدي على نجاح الفرق المتنافسة في تطوير روبوتات قادرة على أداء مجموعة من المهام تشكل حلولاً داعمة للجهود العالمية الهادفة إلى حماية المحيطات وتنظيفها من ملايين الأطنان من النفايات ومصادر التلوث التي تؤثر في الحياة البحرية وفي صحة الإنسان حول العالم.

وجاء اختيار الفرق المشاركة في البطولة العالمية بناء على نتائجها في سلسلة من الفعاليات استمرت طوال العام الحالي في مختلف دول العالم، وتم خلالها توزيع مجموعة من الصناديق تضم أجزاء وقطعاً إلكترونية لتصميم وابتكار روبوت قادر على توفير حلول ناجحة لعدد من التحديات، وإنجاز مهام متنوعة تم تحديدها من خلال هيئات ومؤسسات أكاديمية عالمية متخصصة.



مختبر عالمي



وترّسخ البطولة المقامة في دبي مكانة الإمارة مختبراً عالمياً مفتوحاً لحلول مبتكرة لا تكتفي باستشراف تكنولوجيا المستقبل بل توظّفها لصناعة غد واعد للبشرية، ولتشجيع الشباب العربي على الإبداع في تطبيقات الروبوتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة استئنافاً لمساهمة الكفاءات والعقول العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية وبناء مستقبل أفضل للإنسان.