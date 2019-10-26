طوفان عيناوي في معقل «الذئاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد العين إلى المركز الثاني بعد فوزه الكبير على الفجيرة 7-1، منها أربعة أهداف «سوبر هاتريك» للتوجولي لابا كودجو، أمس، في المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي.

ورفع العين رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطة عن الشارقة المتصدر، ونقطتين عن شباب الأهلي، في حين تراجع فريق «الذئاب» للمركز العاشر وله 6 نقاط.

وفاز النصر على شباب الأهلي 1-صفر ليحقق انتصاره الثاني توالياً في عهد مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف.

كما تعادل بني ياس مع خورفكان 1-1.