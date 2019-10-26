شكرا لقرائتكم خبر عن طوفان عيناوي في معقل «الذئاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد العين إلى المركز الثاني بعد فوزه الكبير على الفجيرة 7-1، منها أربعة أهداف «سوبر هاتريك» للتوجولي لابا كودجو، أمس، في المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي.
ورفع العين رصيده إلى 12 نقطة بفارق نقطة عن الشارقة المتصدر، ونقطتين عن شباب الأهلي، في حين تراجع فريق «الذئاب» للمركز العاشر وله 6 نقاط.
وفاز النصر على شباب الأهلي 1-صفر ليحقق انتصاره الثاني توالياً في عهد مدربه الجديد الكرواتي كرونسلاف.
كما تعادل بني ياس مع خورفكان 1-1.
كانت هذه تفاصيل خبر طوفان عيناوي في معقل «الذئاب» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.