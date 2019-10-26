شكرا لقرائتكم خبر عن فرق من 191 دولة تشارك في فيرست جلوبال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - السعودية شباب واعد يرفعون سقف التحدي





أكد الفريق السعودي أن المشاركة في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي، تجسد طموحات المملكة للمستقبل.

وداخل منصة الفريق السعودي في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، تجد مشرف الفريق الدكتور كمال شناوة، يفترش الأرض ممسكاً بإحدى معدات التصليح وموجهاً كل تركيزه على الجهاز الذي أمامه، بينما يتحلق حوله أعضاء الفريق، منتظرين إشارته للمساعدة في إضافة أو إزالة جزء إلكتروني من الجهاز.

وقالت ميسون حميدان، مهندسة الكمبيوتر، والقائدة الواعدة لشباب الفريق السعودي، إن زملاءها: سولافا الشهري، وفاضل يونس، وغلا الشامخ، وعبدالعزيز النطيفي، من الشباب المتحمس للعلم والمعرفة، ويمثلون الأمل في المستقبل للمملكة والعالم.

تعكس روح هؤلاء الشباب هذا توجهات المملكة العربية السعودية والخطوات الحثيثة التي اتخذتها في تفعيل دور الشباب في تطوير قطاع التكنولوجيا وتطبيقها في كافة مجالات الحياة. فمؤخراً، أعلنت المملكة عن توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في وزارة التعليم، لرفع مستوى خدمة المتعاملين وتعزيز مستويات سعادتهم. كما أعلنت المملكة قبل عامين عن منح الجنسية السعودية للروبوت «صوفيا»، رمز مشروع «مدينة نيوم» الذي يعتبر مدينة المستقبل ويعكس اهتمام المملكة بالمدن المستدامة والذكية.

من جهته، عبّر الدكتور كمال شناوة، الأستاذ في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمشرف الفني للفريق عن اعتزازه بالتجربة وفخره بالشباب الواعد الذي شارك في المشروع، وأكد أنه يثمن دور قيادة المملكة في دعم الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقالت ميسون حميدان، قائد الفريق، إن المشروع لم يرَ النور بسهولة، فالتحديات التي واجهت الطلبة المشاركين كبيرة خصوصاً بالنسبة لشباب صغار مثلهم. وكان التحدي الأكبر هو الفترة القصيرة نسبياً لإنهاء المشروع، ودور الطلبة في تحقيق التوازن بين وقت الدراسة ومتطلباتها وبين العمل على المشروع.

وأكدت أن أهالي الطلبة كان لهم دور رئيسي في تحفيزهم ومساعدتهم على تنظيم أوقاتهم، وأَضافت أن مؤسسة «برايت آب» الجهة الراعية للفريق، تعد منصة متميزة تستهدف فئة الشباب لنشر ثقافة التصنيع والبرمجة والإبداع الرقمي، كان لها دور مهم في دفع الشباب لاستكمال مشروعهم والمشاركة في البطولة.

الشغف واحد

ويجمع أعضاء الفريق رابط واحد هو شغفهم بالعلوم والمعرفة، رغم أن مدارسهم مختلفة، ومناطق سكنهم مختلفة، لكنهم اجتمعوا في مؤسسة «برايت آب»، حيث توحد الهدف، وبدأ العمل الجاد في المملكة العربية السعودية للوصول بعد أشهر من الجد والتعب إلى دبي حيث بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وفي ما عدا لينا العبد الوهاب، فإن هذه هي المشاركة الأولى لأعضاء الفريق في البطولة، حيث شاركت لينا 17 عاماً، في الدورة السابقة.

أما سولافا الشهري 14 عاماً، فتهوى فك الألغاز والأحاجيّ، وتطمح أن تكون مهندسة في المستقبل. وأكدت أن أبرز ما استهواها في رحلة الوصول إلى بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي هو المخزون المعرفي الذي اكتسبته في مجال التكنولوجيا ومجال الاستدامة.

وتتضمن هوايات فاضل يونس، 15 عاماً، بناء الروبوتات والبرمجة والطيران والزراعة والمطالعة، ويؤمن بأن التكنولوجيا الحديثة إذا ما تم توظيفها بالشكل الصحيح، قادرة على حل مشاكل العالم.

أما غلا الشامخ، 14 عاماً، فتهوى الفنون الإبداعية والحرف وتشكيل الأجسام، ولذا كان لها دور كبير في تزويد فريقها بالأفكار المبتكرة.

وكان من بين الأسباب التي قادت عبدالعزيز النايفي، 14 عاماً، للدخول في المسابقة هو حبّه للتعرف على عالم الروبوتات.



اليمن رحلة حلم وأمل للفوز بلقب البطولة



مسافة تزيد على 100 كيلومتر تفصل بين «وادي دوعن» ومدينة «سيئون» اليمنيّة وتقطعها أسبوعياً مجموعة من شباب اليمن يجمعهم شغفهم بالتكنولوجيا وانتماؤهم لوطنهم وإيمانهم بقدرتهم على المساهمة في صنع مستقبل أفضل لهم ولأهلهم؛ رحلة يحفها الحلم والأمل تمتد ساعتين من الزمن عبر وادي حضرموت يقضيها هؤلاء الشباب ذهاباً وإياباً في عطلات نهاية الأسبوع ليتدربوا استعداداً للانضمام لأكثر من 1500 شاب وشابة يمثلون 191 دولة للمنافسة على لقب بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، الحدث الأكبر من نوعه عالمياً الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 24-27 أكتوبر الجاري.

الفريق بأعضائه الثلاثة أحمد عبدالباري عوض السبايا، وعبدالله سالم أحمد بن محفوظ، وعمر أحمد مبارك بن الحاج الجابري، جاء إلى دبي يحمل حلماً بمستقبل أفضل لشباب اليمن، وأملاً في نيل التكريم، وثقة في قدرتهم على تجاوز كل الظروف الاستثنائية التي تحيط بوطنهم بمداد من العلم والمعرفة التي تمثل لهم جسر العبور إلى الغد.

أحمد عبدالباري عوض السبايا من مدينة سيئون، مختص بالبرمجة رغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 16 عاماً، وبينما مازال يدرس بالصف الأول الثانوي في ثانوية الصبان اليمنية، يطمح بأن يصبح مهندساً في تخصص الكهرباء، حيث شارك في ثلاث بطولات عربية في مجال التكنولوجيا آخرها البطولة الحادية عشرة للروبوتات - مصر 2018، فضلا عن مشاركته فريقه في مهام التصميم والتركيب والقيادة.

أما عبدالله سالم أحمد بن محفوظ، ذو السبعة عشر عاما، فيحلم أن يكون طبيباً ليساعد المرضى المحتاجين ويمد يد العون لكل من يسعى للشفاء. ولأن مستقبل الطب مرتبط بعلوم الروبوتات والذكاء الاصطناعي واستخدام الأجهزة الحديثة، بدأ محفوظ تعلم الكثير عن التقنيات المرتبطة بهذا المجال. ويطمح ابن السبعة عشر بالفوز بإحدى جوائز بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي.

ويعتبر زميله في مدارس سالم بن محفوظ الأهلية في وادي دوعن بمحافظة حضرموت، عمر أحمد مبارك بن الحاج الجابري تمثيل شباب اليمن في محفل يضم شباباً من مختلف أنحاء العالم فرصة مثالية مُنحت لطالب مثله في الصف الثالث الثانوي للتعرف الى مهارات وخبرات ومعارف تكنولوجية من جميع أنحاء العالم.

أكاديمية الموهوبين

يشرف على الفريق اليمني المشارك في البطولة، عماد سلمان عبدالله جوهر، وهو مدرب روبوتات مختص بتكنولوجيا المعلومات، ويلتحق أعضاء فريقه بأكاديمية الموهوبين في حضرموت والتي تضم ما يقارب 200 طالب من مختلف مدارس المدينة، وتهتم الأكاديمية بمجال الروبوتات والبرمجة منذ ثلاث سنوات، لما لتلك العلوم من أهمية كبيرة ودخولها في مجالات كثيرة ضمن صناعة المستقبل، وساعد على ذلك إدخال تعلم الروبوتات ضمن المنهاج الدراسي في اليمن لإعداد جيل من الطلبة المبدعين المسلحين بعلوم المستقبل والتكنولوجيا.

وأرجع مشرف الفريق عدم مشاركة أعضائه في بعض المسابقات والبطولات الخارجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى عدد من المشكلات أبرزها التمويل ومعوقات السفر التي تحول دون تمثيلهم لليمن في المشاركات الخارجية، إضافة إلى منع مشاركة فتيات يمنيات بالمسابقات الخارجية على الرغم من وجود العديد من فرق الفتيات في كل المسابقات، وبالرغم من تلك التحديات شارك الفريق اليمني في العديد من المسابقات الإقليمية، أبرزها «فيرست ليغو» التي أقيمت في مصر عام 2017 حيث حصل الفريق على جائزة أفضل عمل جماعي، كما شارك في مسابقة «تحدي الكرات» في مصر أيضاً وحصل الفريق على المركز الثاني.

وتوجه أعضاء الفريق اليمني، بالشكر لدبي ودولة الإمارات على ما لاقوه من دعم وتسهيلات كبيرة لتحقيق حلمهم في المشاركة ضمن منافسات البطولة.



البحرين: تطوير روبوتات لبناء حيد بحري تحت مياه الخليج العربي



بالذكاء الاصطناعي والروبوتات يمكننا بناء حيد بحري اصطناعي تحت البحر في الخليج العربي لتجديد مخزون الثروة السمكية وحماية الأنواع الطبيعية والحياة البحرية في مياهه؛ هذه كانت إحدى الأفكار الإبداعية الملهمة وطموحة لأعضاء الفريق البحريني المشارك إلى جانب 1500 متنافس من أكثر من 190 دولة في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي تستضيفها دبي من 24 وحتى 27 أكتوبر 2019.

يضم الفريق البحريني كلاً من وئام أجور، قاسم الكوهجي، دانية هاني، صلاح المطاوعة، راشد عبدالله، والمدربة زينب عبدالرحمن، ورئيس الوفد خالد جناحي، ويتميز أعضاؤه بتخصصاتهم المتنوعة في مجال البرمجة وعلوم الكمبيوتر والروبوتات للتنافس على اللقب العالمي لبطولة الروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» بدبي.

المتسابقة وئام ترى أن مثل هذه المسابقات تحقق تحولاً جذرياً في شخصية الشباب، وتحدث تغييرات إيجابية في المجتمعات الإنسانية من خلال تغيير ثقافة الأفراد نحو الإبداع والابتكار والتغلّب على العقبات والتحديات وتحويلها إلى فرص، وتمنح الطلبة المهارات التي يحتاجون اليها للمشاركة في بناء المستقبل، وتعزز مهارات التواصل، وترفع من مستوى الوعي الثقافي.

أما قاسم الكوهجي فقال إن المستقبل هو لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عامةً، مؤكداً أن لا مستحيل حتى مع أفكار طموحة مثل بناء حيد بحري اصطناعي مقابل سواحل البحرين وفي الخليج العربي لإيجاد موائل جديدة للأحياء البحرية والأسماك، لافتاً إلى أن مشاركة الفريق البحريني أتت لتؤكد أن الشباب البحريني قادر على المنافسة عالمياً في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

أما دانية هاني فتقول إن التأهل كان مفاجئاً بعد أن علموا باختيارهم هذا الأسبوع وتم كل شيء بسرعة، معتبرة أن المشاركة تزيد فيهم قدرة التحدي التي تبدأ بتحدي الذات ثم تصبح شغفاً بالفوز، مؤكدة أن الفريق يخوض تجربة جديدة كل ساعة منذ وصوله إلى دولة الإمارات للمشاركة.

خالد جناحي مشرف الفريق قال إن المشاركة في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي شرف وواجب خصوصاً أن تطبيقات الروبوتات تكتسب زخماً أكبر وتنتشر على نطاق أوسع في البحرين وتلقى مزيداً من الاهتمام على أعلى المستويات خاصة من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ووزارة شؤون الشباب والرياضة.

وقال الجناحي إن احتفال مملكة البحرين هذه السنة بعام الذهب هو حافز للفريق للفوز بالذهب في بطولة الروبوتات والذكاء الاصطناعي وفي مختلف المحافل الخليجية والعربية والعالمية، ومجرد الاحتكاك بالفرق العالمية المشاركة من كل البلاد وتبادل الخبرات والمهارات واكتساب الشباب الثقة كفيل بتحقيق الفائدة من المشاركة.

ويشهد العالم اليوم تنوعاً في استخدام الروبوتات المسيّرة في المناطق التي تشكل تحدياً للإنسان على مستوى وعورة التضاريس وتطرف الظروف الجوية والارتفاع أو الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة والضغط الجوي.



عُمان: نحاول إنقاذ الحوت الأحدب العربي

«عُمان هِبة البحر».. و«جارة البحر».. هكذا استهل الفريق العُماني حديثه عن بلاده ومشاركته المتميزة في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال، فيما يعتبر الفريق أن أحد مهامه هو الحفاظ على الحوت الأحدب العربي، وهو نوع نادر يستوطن السواحل الجنوبية لشبه الجزيرة العربية، كما يعتبره العُمانيون «إرثاً وطنياً».

كما يبحث الفريق العماني عن حلول وحماية لباقي الأنواع من الحيتان وسلوكها وخطوط سيرها في أعماق المحيطات.

الفريق الذي يضم كلاًّ من: علي اللواتي، وناصر الحبسي، وأحمد الشخصي، وملهم الفهدي، والمشرف سلطان الخصيبي، فاز على مستوى مدارس السلطنة في تقييم وطني شمل أربعة ميادين، هي البرمجة والتصميم واللغة والتواصل الاجتماعي على مستوى عُمان للمشاركة في المنافسات.

وقال المتسابق علي اللواتي: «فخورون بتمثيل السلطنة مع 190 دولة في هذا الحدث العالمي الذي يضم نخبة من شباب العالم الشغوفين بالتكنولوجيا والعلوم والرياضيات. فيما أكد المتسابق ناصر الحبسي أن هدف الفريق العماني من المشاركة هو أبعد من المسابقة، وهو إيجاد حل حقيقي لمشكلة تلوث مياه المحيطات، وخاصة من المخلفات البلاستيكية التي تقتل الحيتان بعد ابتلاعها بكميات كبيرة، ولذلك يمكن استخدام التكنولوجيا لإنتاج البلاستيك القابل للتحلل».

أما المتسابق أحمد الشخصي، فيرى أن إنقاذ المحيطات هو المشروع الأكبر الذي سينعكس إيجاباً على اقتصادات الدول وحماية ثرواتها الطبيعية والحياة البرية فيها، ضارباً مثالاً بمحمية السلاحف في السلطنة التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تعزيز نتائج إكثارها والحفاظ عليها من الانقراض في سواحل شبه الجزيرة العربية والعالم، إضافة إلى الحفاظ على الثروة السمكية.



أستراليا: «أناناس» من الأمة البحرية لإنقاذ المحيطات



من دولة «قارّة» تحيطها البحار والمحيطات من أربع جهات، جاؤوا في رحلة استغرقت 14 ساعة، أحضروا أجهزتهم المحمولة وهواتفهم الذكية التي لا تفارقهم مشحونين بالشغف بالتعلم لتطوير الروبوتات وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، ومتسلحين بخبرات كبيرة في التعامل مع تحديات البيئة، وبشكل أخص تلوث المحيطات.

أمة بحرية

يسمّون أنفسهم الأمة البحرية لأن كل مدنهم الرئيسية قامت على السواحل، فالبحر هو نافذتهم اليومية التي يطلون منها على العالم. هم الفريق الأسترالي المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» بدبي، التي تستضيف أكثر من 1500 طالب وطالبة من أكثر من 190 دولة يتنافسون في الفترة من 24 - 27 أكتوبر الحالي، لابتكار حلول وبرمجيات تساعد على التصدي للتحديات التي تواجه البيئة وخاصة المحيطات.

الأناناس

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في حوار معه، يضحك مشرف الفريق ريان ماربل قائلاً إن هناك مثلا أستراليا يقول: «حين تسوء الأمور عليك بالأناناس»، مؤكداً أن الفريق الأسترالي اختار اسم الأناناس لأن الأمور ساءت على مستوى تلوث المحيطات، وهي بحاجة إلى فرق شبابية متحمسة ومتمكنة تبتكر حلولاً مبتكرة للمشاكل التي تهدد الحياة البحرية وتوظف التكنولوجيا التي يتقنونها في دعم حماية البيئة.

ويقول ماربل إن الجامعات الأسترالية تعمل اليوم على تطوير العديد من المبادرات على المستويين الوطني والدولي التي تستخدم الروبوتات لمراقبة أحوال المحيطات لتوفر مستقبلاً قاعدة بيانات ضخمة، يتم تحليلها باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التحليلي لابتكار أفضل الحلول للتعامل مع المخلفات التي تعبر المحيطات وخاصة تلك التي تحتاج إلى مئات السنين كي تتحلل مثل اللدائن، بما يقلل المخاطر والأخطاء البشرية رغم أهمية العامل البشري في التحكم في هذه التطبيقات الذكية.

ويرى مشرف الفريق الأسترالي وأعضاء الفريق المكون من طلبة من الصفين التاسع والعاشر يشاركون في المنافسة العالمية بدبي للمرة الثالثة بعد مشاركتين في العامين الماضيين في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، أن المستقبل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويرى ماربل أن أفضل ما في هذه المسابقة أنها تستضيف مشاركين من مختلف أنحاء العالم بهدف واحد هو إنقاذ الكوكب باستخدام التكنولوجيا، ولعل ما يميز هذه البطولة في دبي برأيه هو حسن تعامل جميع الفرق وثقافة التعاون التنافسي بين المتسابقين، وتقديم المساعدة والعون والدعم لكل من يحتاج اليه، وهو ما يحقق بالمحصّلة نتائج أفضل للجميع.

دور إيجابي

ويؤكد الفريق الأسترالي أن من الأهمية بمكان تثقيف وتوعية الناس بالدور الإيجابي للذكاء الاصطناعي في تشكيل معالم مستقبلنا كبشر إذا توفرت الحوكمة السليمة التي توجّه تطبيقاته في الاتجاه الصحيح، وصولاً إلى تصميم أنظمة ذكية ومن ثم واعية تستطيع اتخاذ القرارات السليمة وفقاً للبرمجة الدقيقة التي دخلت في تصميمها.

الحيد العظيم

وتضم أستراليا الحيد المرجاني العظيم الأكبر من نوعه الذي يمتد على مسافة أكثر من 2300 كيلومتر على مساحة أكثر من 344 ألف كيلومتر مربع، وهو أضخم تجمع مرجاني في العالم. لكنه يتعرّض لأخطار عديدة أبرزها التغير المناخي والتلوث بالمخلفات البلاستيكية والنفايات غير العضوية والاحتباس الحراري وارتفاع حرارة مياه المحيطات التي تتسبب بظاهرة تبييض أو تصحّر الحيد المرجاني بشكل متسارع يهدد الحياة البحرية في تلك المنطقة.

وتشكل العديد من الجامعات الأسترالية اليوم خزاناً بحثياً عالمياً للدراسات العلمية والبيئية والأوراق البحثية التي تقترح حلولاً جديدة ونوعية باستخدام الذكاء الاصطناعي للمشكلات التي تواجه المحيطات والبحار على الكوكب.



الصين روبوتات بأيد صينية تتقمص حركة اليد البشرية



دبي:”الخليج 365”

يومياً وبعد انتهاء المدرسة والعودة إلى المنزل وإنجاز الواجبات المدرسية، يتوجه هاوتشينج يانج البالغ 17 عاماً، للاجتماع مع أعضاء الفريق الصيني للروبوتات وقائده زوجو هي، لتصميم وابتكار نماذج روبوتية تسهم في إيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الازدحامات والمشاكل البيئة في المطاعم.

وأوضح يانج أن فريقه يتمتع بشغف لإيجاد حلول تكنولوجية لتحديات الحياة اليومية. وقد طوّر الفريق حلاً مبنياً على الذكاء الاصطناعي للمطاعم المزدحمة، وذلك من خلال وضع نظام من الكاميرات والخوارزميات التي توجه الطلاب إلى أدوار الانتظار الأسرع تحركاً، وقد تفوق الروبوت الخاص بفريق الصين على غيره خلال المنافسة لتقمصه حركة يد الإنسان، مدعوماً بعنصر تصميمي مبتكر يشبه المعصم لطرح العناصر الملوثة التي تأتي على شكل كرات برتقالية.

ويقول يانج، الذي أمضى إجازته الصيفية في برنامج بجامعة ستانفورد الأمريكية: «كل يوم، يعمل قائد الفريق معنا على الروبوتات، حتى الساعات الأولى من الصباح، إلا أن زوجته تبدأ الاتصال به لمعرفة مكانه، بينما هو غارق مع أعضاء الفريق في التجارب وتحليل البيانات لتحقيق النتائج المرجوة من عملية توظيف الروبوتات في حل الازدحام والتحديات البيئية الخاصة بالمطاعم».

ويقود زوجو هي، فريقاً شبابياً للروبوتات في بكين، ويمثل هذا الفريق بلاده في الدورة الثالثة من بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي.



بريطانيا جرافة بأجنحة قابلة للفتح



دبي:”الخليج 365”

أكد أعضاء فريق المملكة المتحدة المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال 2019»، الذي استعد للمنافسات هذا العام، بجرافة بأجنحة قابلة للفتح، أن تبني الثورة الصناعية الرابعة وأدواتها هو التحدي الحقيقي للعبور إلى المستقبل، وأشادوا بالمستوى التنظيمي المتميز للدورة الحالية من البطولة التي تقام في دبي.

وأشار باتريك جوردان -16 عاماً -من فريق بريطانيا، الى أن تصميم الروبوتات وبرمجتها هو الحدث الأهم الذي كرس له وقته في الفترة السابقة، للمشاركة في هذا التحدي العالمي لتقديم إضافة جديدة لجودة الحياة العالمية.

وقال جوردان: «كان حدث العام الماضي يدور حول الطاقة، لذلك كان لدينا توربينات الرياح، ومفاعلات لوضع مكعبات داخل فتحات، وهو أمر مهم بالنسبة لنا بسبب تصدير الكثير من نفايات المملكة المتحدة، أما المشاركة في هذا العام فتدور حول نظافة المحيطات وهو أمر مهم لأي دولة، خصوصاً عندما تكون دولة ما جزيرة محاطة بالمياه من كل جانب ويتمتع الروبوت الذي طوره فريق المملكة المتحدة هذا العام بمظهر وحس بريطانيين مميزين، حيث تم تصميم جرافة بأجنحة قابلة للفتح تحمل حافلات لندن الحمراء بما يعكس أهداف التحدي.

ويقول مشرف الفريق مختار علي البالغ من العمر 29 عاماً: «يجب أن نركز على الثورة الصناعية الرابعة وإلى أين تتجه وكيف نتلاءم معها فالتركيز الاجتماعي يتغير في المملكة المتحدة ويجب أن نولي اهتماماً لذلك ومن هنا يجب أن ندرك تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات للعبور إلى المستقبل» مؤكداً أنه يجب التركيز على ما يمكن تحقيقه لخير المجتمعات من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وتعتبر مشاركة فريق مختار علي المكون من خمسة طلاب في تحدي فيرست جلوبال الثانية من نوعها، حيث حل الفريق بالمركز الثالث في دورة العام الماضي التي تم تنظيمها في مكسيكو سيتي، ما حفز الفريق على المشاركة لنيل المركز الأول في بطولة هذا العام التي تتم استضافتها للمرة الأولى في المنطقة.



أمريكا تعليم علوم الروبوتات للأطفال



دبي:”الخليج 365”

يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة «فيرست جلوبال» 2019 التي تستضيفها دبي، وتشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، فريق من خمس فتيات طموحات يطلقن على أنفسهن اسم «روت نيجاتيف وان»، بقيادة أبيجايل هيريرا «17 عاماً»، ويحاول الفريق الإجابة عن سؤال ماذا بعد؟

ويركز فريق الفتيات الأمريكي على التعريف بمجال الروبوتات بين فئة الشباب، للعبور إلى المستقبل، حيث يعملن مع عدد من الجهات المحلية على تشجيع المدراس العامة على تطبيق برنامج تعليم العلوم المتعلقة بالروبوتات للأطفال في الفئة العمرية 6-10 سنوات، الذي طرحته شركة «ليغو» لألعاب الأطفال.

ومن خلال الاستفادة من بعض التطبيقات التقنية والحلول التي قمن بتصميمها، ساعدت الفتيات مجموعة من الأطفال من أصحاب الهمم في مواجهة التحديات، وقمن بالعمل عن كثب مع فرق للفتيات من أستراليا والبيرو وتركيا لتشجيعهن على دخول المجالات العلمية والتقنية والروبوتات. واستهل الفريق عمله على مشروعه المعد للمشاركة في «فيرست جلوبال دبي» منذ نهاية يونيو الماضي، حيث حرص أعضاء الفريق على تخصيص هذه الفترة الطويلة لوضع خطة محكمة لتصميم المشروع، وتوفير الدعم اللازم له وإخضاعه للتصميم بمساعدة الكومبيوتر.

وأكد الفريق أن العبور للمستقبل سيكون ب«الروبوت» خاصة أن هذا الفريق حصل على المرتبة الأولى في مسابقة «فيرست تيك شالينج ورلد تشامبيونشيب» في هيوستن، نتيجة لتفوقه في الجانب التقني وتميز تصميماته، إضافة إلى أثر مشروعه في القضايا المجتمعية الملحة. وقالت هيريرا: «نحاول أن تكون كافة تفاصيل عملنا متوافقة مع أعلى المعايير المستخدمة في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لما لذلك من فائدة تعليمية لنا ولإكسابنا خبرات جديدة في العمل»، مشيرة إلى أن العمل ضمن هذا المشروع أتاح لفريقها فرصة للإجابة عن سؤال: ماذا بعد؟



فرنسا روبوت بقاذف ينقل الملوثات لإعادة التدوير



دبي:”الخليج 365”

بأعلام ملونة بالأزرق والأبيض والأحمر، على إحدى منصات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي تحتضنها دبي، تجمع أعضاء الفريق الفرنسي، حول الروبوت الذي طوروه للمشاركة في البطولة، مدفوعين كغيرهم من الفرق بالشغف بالروبوتات واستخداماتها في حماية البيئة، ليس لأنهم يأتون من بلد ترتبط عاصمته بأهم إعلان في مجال البيئة وهو «اتفاق باريس للمناخ» وحسب، بل لأنهم يؤمنون أيضاً بقدرة هذا المجال المستقبلي في صناعة التغيير الإيجابي.

ويعد الروبوت الذي يشاركون به في البطولة في دبي، نسخة ثانية محدثة، تحمل سلة تضم نموذجاً مصغراً لبرج إيفل، ويهدف الروبوت الجديد إلى جمع الملوثات الكبيرة المتمثلة في الكرات البرتقالية من الملعب، ويمثل هذا المستوى بيئة بديلة يتم فيها حفظ الملوثات من المحيط، ويحتوي الروبوت على قاذف يمكنه من أن ينقل الملوثات إلى مستويات تمثل إعادة التدوير والاستخدام، ما يشكل نموذجاً متكاملاً للتصدي لتلوث البحار والمحيطات.

ويقول قائد الفريق رونالد شيلدج، مدرس علوم الكمبيوتر في المدرسة الأمريكية بباريس، إنه سأل طلابه عن سبب رغبتهم بالمشاركة في البطولة، فأجابه براناف ذو السبعة عشر ربيعاً، والذي يشغل منصب رئيس نادي الروبوتات: «إن الآلات التي نصنعها بإمكانها أن تحدث فرقاً في العالم».

بدورها قالت كولين، التي تعتقد أن الروبوتات ستكون عنصراً رئيسياً في حل تحدي التلوث: «يمكن للروبوتات أن توفر حلولاً كثيرة وأن تغير نواحي عديدة في حياتنا»، وأضافت: «هناك قارة بأكملها من النفايات في المحيطات. وفي الواقع، تقدر هيئة حماية المحيطات أن البشر يضيفون حوالي ثمانية ملايين طن من البلاستيك إلى المياه كل عام، وأن ما مجموعه 150 مليون طن متري من البلاستيك تتنقل في محيطاتنا الآن، وفي هذه الحالة، سيحتاج العالم إلى كل مساعدة ممكنة لمواجهة هذا التحدي الهائل».

وبعد حصول رونالد على الأجوبة من طلابه المهتمين في الرياضيات والعلوم، شرع باختيار أفضل أربعة منهم، وهم براناف سريدار، وفيجنيش سريدار، وكولين ماكاشيرن، وأوبين جويون، والذين يجمعهم البحث عن طرق جديدة لإصلاح الأشياء، حيث اجتمع الفريق مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً لتنفيذ فكرتهم.

وباستشراف المستقبل، يتطلع الفريق الفرنسي الشاب إلى أن يتم حلّ التحديات القائمة عن طريق الابتكار وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقالت كولين: «أعتقد بأن أي حل نقوم بابتكاره سيقوم على الهندسة والروبوتات بنسبة 100%».