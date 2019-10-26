الشارقة يخسر نقطتين ويقدم وجه البطل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

يمكن وصف مباراة حتا والشارقة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمس الأول، ب«المجنونة»، حيث كانت لوحة النتيجة في الدقيقة 90 تشير إلى تقدم حتا بهدفين نظيفين، وقد احتسب الحكم 5 دقائق وقتاً محتسباً بدلاً عن الضائع، لكن كل شيء تغير خلالها في مشهد مثير، ويعد «السيناريو» الأكثر درامية في الدوري حتى الآن.

كونتيس: النقطة أمام الفريق البطل ليست سيئة

لم يستغل لاعبو حتا آخر 5 دقائق في إرهاق خصمهم، بل ظلوا يتناقلون الكرات بشكل ربما لم يكن احترافياً؛ لأنهم تراجعوا بالكرة إلى الوراء ولم ينجحوا في الاحتفاظ بها في ملعب الخصم، وعندما تلعب أمام لاعبين مثل إيغور كوناردو وجوميز لا يمكن أن تخطئ خطأً كالذي وقع فيه وليد أحمد؛ حيث لم يكن منطقياً أن يمرر الكرة بعرض الملعب وفي المنقطة الخافية، ليأتي العقاب من إيجور كورنادو بهدف، ثم خطأ آخر وهدف تعادل من جوميز.

كل ذلك حصل في 49 ثانية فقط، حيث سجل كورنادو وريكاردو جوميز هدفيهما، اللذين جعلا لاعبي حتا يصابون بالإحباط، بعدما كان فريقهم فائزاً حتى الوقت القاتل.

ومهما يكن، فإن المبارة تتلخص أن كورنادو لعب مرة أخرى دور المنقذ، بعدما سجل ومرر كرة هدف التعادل، في حين أكد حتا أنه أحدث من يطبق فلسفة «التكيكي تاكا» في دورينا.

لقد تغير أداء حتا كثيراً، بات الفريق يلعب بثقة أكثر، ويمرر كثيراً بفضل ما يعتنقه المدرب اليوناني كونتيس من فلسفة «التيكي تاكا» والتي تبدو ناجحة حتى الآن، والتي جعلت الجميع يرفع القبعة ل«الإعصار» الذي عرقل «الملك» وجعله يفقد أول نقطتين.

تفريط بالفوز

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من جهته، أكد اليوناني كريستوس كونتيس، المدير الفني لفريق حتا، أن فريقه فرط في ثلاث نقاط غالية، لكنه في ذات الوقت أبدى رضاه عن مستوى الفريق، مبيناً أن الخروج بالتعادل ليس أمراً سيئاً بغض النظر عما حدث في المباراة، وقال: قبل المباراة لو قال لي أحد إننا سنخرج بنقطة أمام الشارقة لم أكن لأصدق حديثه، واجهنا فريقاً قوياً وهو حامل لقب الدوري، ويملك أفضل اللاعبين في البطولة، سواء من الأجانب أو الوطنيين.

وأضاف: نحن نتطور وننمو كفريق، مثل هذه المباريات نتعلم منها كثيراً. الدوري صعب وأي فريق يمكن أن يفوز على أي فريق، يجب أن نحافظ على تركيزنا في المباريات المقبلة حتى نهاية المباراة.

وأكد: الخبرة كان لها دور كبير في نتيجة المباراة، نحن نلعب مع بطل الدوري وحامل اللقب، لقد فازوا بالكثير من المباريات في الدقائق الأخيرة في الموسم؛ لذلك لديهم خبرة ولا تنقصهم جودة اللاعبين.

ودافع المدرب عن تبديلاته التي أجراها في المباراة قائلاً: كان هناك بعض اللاعبين الذين أجهدوا مثل عبد الله كاظم وكان لابد من التغيير، بعد الدقيقة 60 فقدنا وسط الملعب وتراجع مستوانا، لذلك حاولت إنعاش وسط الفريق بالدفع بلاعبين من الخارج، لكن كان هناك ضغط كبير من الشارقة، والمباراة أصبحت مفتوحة وهذا لم يكن جيداً، حاولت أن أوجه اللاعبين بالسيطرة، وأقول إن فارق الخبرة قاد الشارقة للتعادل وليس بسبب التبديلات، والأخطاء جزء من اللعبة.

نتيجة جيدة

من جانبه، أوضح المدرب عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، أن النتيجة جيدة مقارنة بما حدث في المباراة، وهنأ فريق حتا على الأداء الجيد والسيطرة الواضحة في المباراة.

وقال: كما توقعنا، المباراة لم تكن سهلة، قدم حتا أداءً مميزاً، وأغلق المساحات. ارتكبنا العديد من الأخطاء خلال المباراة، ولكن العودة تحسب للاعبين ولإصرارهم على تحقيق نتيجة إيجابية حتى آخر دقيقة، وأعتقد أن التعادل نتيجة إيجابية، سنحاول أن نعالج السلبيات التي صاحبت الأداء في هذه المباراة.

وعن السؤال هل عاد الشارقة بسبب الإصرار أم بسبب أخطاء لاعبي حتا؟ قال: بالاثنين معاً، كرة القدم لعبة أخطاء، والأخطاء كانت حاضرة في المباراة، ولاعبونا أحسنوا استغلالها بشكل جيد وفي توقيت مميز جداً في المباراة، اللاعبون كانوا مصرين على تحقيق نتيجة إيجابية. وأضاف: أعتقد أن فريق حتا كان يستحق نتيجة أفضل قياساً على الأداء الذي قدمه في المباراة، تركيز لاعبي حتا قل في نهاية المباراة، وهذا ما قاد لاعبينا إلى تكثيف الهجمات، ومن ثم حدث التعادل.

وعن التبديلات التي أجراها خلال المباراة قال: كنا متأخرين بهدفين، ومطالبين بالتالي بتنشيط الجانب الهجومي؛ لذلك أشركت ماركوس ومحمد خلفان والخديم، أعتقد أنهم ساهموا بشكل كبير في الزيادة العددية المطلوبة في المنطقة الهجومية.