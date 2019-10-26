شكرا لقرائتكم خبر عن ضيف دائم على قناة الجزيرة يقود مليشيات سورية ترتكب جرائم ضد الكرديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المرصد السورى لحقوق الإنسان، عن معلومات تكشف هوية أحد المسلحين التابعين للفصائل الموالية لتركيا، والذي ظهر في الشريط المصور والصور الخاصة بأسر مقاتلة ضمن وحدات حماية المرأة، والذي ظهرت فيه جماعته المسلحة تتوعد المرأة بـ”الذبح” وتصفها بأنها “إحدى خنازير حزب العمال الكردستاني”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن قائد المليشيا يُدعى ياسر عبدالرحيم، وكان يحمل رتبة رائد ضمن “فيلق الشام” المقرب من جماعة الإخوان المسلمين في سوريا والمنضوي ضمن ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الموالي لتركيا، وشارك في عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، وهو مؤسس “فيلق المجد” المدعوم من تركيا بشكل مباشر.

ويعد قائد المليشيا ياسر عبد الرحيم أحد الضيوف الدائمين على قناة الجزيرة القطرية والتى تحرص على استضافة قائد المليشيات المسلحة المدعومة من جماعة الإخوان فى سوريا.

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وتؤكد العلاقة بين قائد المليشيا المسلحة ياسر عبد الرحيم وقناة الجزيرة مدى ارتباط الأخيرة بالتشكيلات والمليشيات المسلحة المنتشرة فى دولنا العربية والتى تتلقى دعما كبيرا من جماعة الإخوان في سوريا.