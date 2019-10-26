شكرا لقرائتكم خبر عن ضيف دائم على قناة الجزيرة يقود مليشيات سورية ترتكب جرائم ضد الكرديات والان مع تفاصيل الخبر
ويعد قائد المليشيا ياسر عبد الرحيم أحد الضيوف الدائمين على قناة الجزيرة القطرية والتى تحرص على استضافة قائد المليشيات المسلحة المدعومة من جماعة الإخوان فى سوريا.
وتؤكد العلاقة بين قائد المليشيا المسلحة ياسر عبد الرحيم وقناة الجزيرة مدى ارتباط الأخيرة بالتشكيلات والمليشيات المسلحة المنتشرة فى دولنا العربية والتى تتلقى دعما كبيرا من جماعة الإخوان في سوريا.
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