شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: حريصون على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجى مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن بلاده وفرنسا تتقاسمان قيم الديمقراطية والحرية، وأنه حريص على الارتقاء بعلاقات التعاون الاستراتيجى بين البلدين وتوثيق روابط الصداقة التاريخية بين الشعبين التونسى والفرنسي.

جاء ذلك خلال اجتماع سعيد بعمدة باريس الأسبق برتران دولانوي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

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وجدد دولانوى تهانيه لرئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه رئيسا للبلاد، ونقل إليه رسالة صداقة وتقدير من الشعب الفرنسي، معربا له عن الرغبة المشتركة فى تدعيم التعاون الثنائى بين البلدين.

كما أكد عمدة باريس الأسبق أن علاقات الصداقة والتضامن بين الشعبين التونسى والفرنسى متينة وراسخة، معربا عن ثقته فى قدرة الشعب التونسى على مواجهة مختلف التحديات لإنجاح تجربته الديمقراطية.