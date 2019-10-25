اخبار الخليج

الجيش الأميركي يعتزم تعزيز وجوده في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الانسحاب الأميركي أثار انتقادات واسعة قال وزير الدفاع الأميريكي، مارك إسبر، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستعزز وجودها العسكري في سوريا لمنع مقاتلي تنظيم داعش من الاستيلاء على حقول النفط وإيراداتها.

وأوضح إسبر، خلال مؤتمر صحفي في مقر  حلف شمالي الأطلسي ببروكسل "ستبقي الولايات المتحدة على وجود مخفض في سوريا لمنع وصول داعش إلى إيرادات النفط".

وأضاف أن الخطوات ستشمل "بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية" في دير الزور، منطقة النفط في سوريا شرقي نهر الفرات.

وأضاف أن تركيا احتجزت بعض مقاتلي تنظيم داعش الهاربين، وفق ما نقلت رويترز.

Advertisements

وواجه ترامب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، مما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.

أخبار ذات صلة

وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد قال الخميس، إن قادة عسكريين أميركيين يعدون خطة من شأنها منع تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة للظهور في سوريا، ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي يعتزم تعزيز وجوده في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا