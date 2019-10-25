الجيش الأميركي يعتزم تعزيز وجوده في سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الانسحاب الأميركي أثار انتقادات واسعة

وأوضح إسبر، خلال مؤتمر صحفي في مقر حلف شمالي الأطلسي ببروكسل "ستبقي الولايات المتحدة على وجود مخفض في سوريا لمنع وصول داعش إلى إيرادات النفط".

وأضاف أن الخطوات ستشمل "بعض قوات المشاة المجهزة بمعدات ميكانيكية" في دير الزور، منطقة النفط في سوريا شرقي نهر الفرات.

وأضاف أن تركيا احتجزت بعض مقاتلي تنظيم داعش الهاربين، وفق ما نقلت رويترز.

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وواجه ترامب انتقادات شديدة لقراره المفاجئ بسحب القوات الأميركية من شمال سوريا، مما مهد لتركيا شن هجوم ضد الأكراد الذين كانوا حلفاء واشنطن في قتال تنظيم داعش.

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وكان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قد قال الخميس، إن قادة عسكريين أميركيين يعدون خطة من شأنها منع تنظيم "داعش" الإرهابي من العودة للظهور في سوريا، ومنع وقوع النفط السوري في أيدي إيران أو التنظيم المتشدد.