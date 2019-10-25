شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الروسية تدشن مسارا جديدا لدورياتها على الحدود السورية التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الشرطة العسكرية، سيرت دوريات أمنية فى طريق جديد على الحدود السورية التركية انطلاقا من مدينة القامشلي.

وأوضحت الدفاع الروسية - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة - "أن رتلا للشرطة العسكرية الروسية قام بدوريات على الحدود السورية التركية سالكا طريقا جديدا"​​​ من القامشلي، لافتا إلى أن الطول الإجمالى للمسار الجديد يزيد عن 210 كم.

وأضافت أن الشرطة العسكرية الروسية تقوم بدوريات فى مناطق محددة بشمال شرق سوريا، وتعمل على تسهيل انسحاب المسلحين الأكراد مع عتادهم إلى خارج الشريط الحدودى الممتد بعمق 30 كم، بموجب الاتفاق الموقع بين الرئيسين، الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، يوم 22 أكتوبر فى سوتشى من أجل تسوية الوضع فى منطقة عمليات "نبع السلام" التركية.

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كما تساعد الشرطة العسكرية الروسية السلطات السورية فى توفير الأمن للمواطنين المحليين ودعم النظام العام، وسبق أن أطلقت الشرطة العسكرية الروسية دورياتها من القامشلى إلى عامودا.