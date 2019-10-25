شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى ينتشر فى ريف القامشلى لحماية السكان من العدوان التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسع الجيش السورى، نطاق انتشاره فى شمال ريف محافظة الحسكة، وحرك وحدات من مدينة القامشلى باتجاه الريف الشمالى الغربى للمدينة، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك حماية السكان من "العدوان التركي".

وأفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة - بأن عدة عربات عسكرية تقل عناصر من الجيش السوري، تحركت من مدينة القامشلى للانتشار فى الريف الغربى للمدينة، فى وقت بدأت فيه وحدات الشرطة العسكرية الروسية، تسيير دوريات من المدينة باتجاه الحدود مع تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق، أن 300 عسكرى من الشرطة العسكرية و20 مركبة مدرعة وصلت إلى سوريا فى إطار مهامها للانتشار، فى منطقة الحدود مع تركيا والمساعدة على ضمان سلامة السكان وتسيير الدوريات.