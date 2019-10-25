قطر تقدم منحة مالية لـ 75 ألف أسرة فقيرة في غزة

غزة / الخليج 365

أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الجمعة، أن اللجنة ستبدأ بصرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة فقيرة في القطاع، الأحد القادم.

وأوضح السفير العمادي، في بيان أصدرته اللجنة، وصل وكالة الخليج 365، أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 75 ألف أسرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

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وبيّن العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وتشكل هذه المساعدات جزءا من دفعة مالية قطرية "شهرية"، تبلغ 30 مليون دولار، مخصصة لإغاثة قطاع غزة.

وهذه هي المرة التاسعة، التي تصرف فيها قطر المنحة المالية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.