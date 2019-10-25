مصر.. ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الطقس السيء إلى 20

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت القاهرة، مساء الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الطقس السيء التي تشهدها البلاد، إلى 20 شخصًا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انهيار جزئي بعقار في محافظة الإسكندرية (شمال) بسبب الأمطار الغزيرة والطقس السيء.

والخميس، قالت صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة، إن الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، التي ضربت مصر بدءا من الثلاثاء، تسببت في مصرع 19 شخصا في 7 محافظات مختلفة.

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وتنوعت أسباب الوفاة بين حوادث الطرق (9 ضحايا)، والصعق بالكهرباء (7 ضحايا)، والغرق (ضحيتين)، إضافة إلى السقوط من أعلى سطح منزل أثناء كسح مياه الأمطار (ضحية واحدة)، وانهيار عقار (ضحية واحدة)"، حسب المصدر ذاته.

ودفعت موجة الطقس السيء، الذي تشهده المدن الساحلية الشمالية بمصر، السلطات إلى إغلاق 3 موانيء صيد بحرية في الإسكندرية وكفر الشيخ (شمال)، بسبب شدة الرياح وارتفاع الأمواج.

كما أعلنت السلطات تعطيل الدراسة (غدا السبت)، وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين في مدن السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء (شمال شرق) عدم الخروج الجمعة، إلا في حالة الضرورة القصوى "حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية".

وتعد موجة الطقس السيء وهطول الأمطار والبرق والرعد، الأولى التي تشهدها مصر قبل بداية فصل الشتاء الذي يوافق حلوله في البلاد يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.