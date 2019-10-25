سوريا.. نازحو منبج يتظاهرون ضد وجود النظام بمناطقهم

جرابلس / عمر كوباران، أدهم كاكو / الخليج 365

شهدت مدينة جرابلس السورية، الجمعة، مظاهرة لنازحين من منطقة منبج، احتجاجًا على تواجد قوات النظام وروسيا في منطقتهم الخاضعة لاحتلال تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

ووفق مراسل الخليج 365، انطلقت المظاهرة عقب صلاة الجمعة، في جرابلس(شمال) الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات".

وحمل المشاركون بالمظاهرة لافتات كتب عليها عبارات من قبيل "لا نريد من من يقصفونا في إدلب أن يكونوا رجال شرطة في منبج وعين العرب"، و"العرب والتركمان والأكراد إخوة"، و"مليشيات ي ب ك و بي كا كا و ب ي د تهديد للعالم".

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كما طالب المتظاهرون الذين حملوا علم الثورة السورية بـ"إعطاء إدارة منبج لسكان المنطقة".

والجمعة الماضي، نظم سكان منبج النازحون إلى جرابلس مظاهرات مماثلة.

وبدأت قوات النظام وعناصر الشرطة العسكرية الروسية بدخول منطقة منبج فور مغادرة القوات الأمريكية لها في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.