الجيش التركي يرد على مصادر نيران لإرهابيي "ي ب ك" بسوريا

أنقرة/ أورهان غاميجي/ الخليج 365

رد الجيش التركي على مصادر نيران أطلقها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باتجاه القوات التركية في منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة.

وقالت الوزارة: "ردت قواتنا على مصادر نيران تحرش، أطلقها إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا (من خارح منطقة نبع السلام) باتجاه عناصرنا التي تقوم بأنشطة استطلاع ومراقبة وتفكييك ألغام وعبوات ناسفة في منطقة نبع السلام".

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وأوضح أن الأنشطة التي تقوم بها عناصر الجيش تهدف لضمان أمنها فقط.

وأشار إلى أن رد الجيش التركي جاء في إطار حق الدفاع المشروع، واستهدف الإرهابيين فقط.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.