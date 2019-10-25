تسيير دورية للشرطة العسكرية الروسية على الحدود التركية السورية

موسكو/ علي جورا/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن قوات من شرطتها العسكرية، سيّرت دورية جديدة على الحدود السورية التركية، بموجب تفاهم أنقرة وموسكو بمدينة سوتشي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الشرطة العسكرية الروسية أجرت دورية في مسار جديد على الحدود السورية التركية.

وأفاد البيان أنه "بلغ طول الطريق الذي سارت فيها الدورية أكثر من 210 كم انطلاقا من مدينة القامشلي (شمال شرق)، على الشريط الحدودي".

وأضاف أن الشرطة العسكرية الروسية تساعد في سحب عناصر إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" بأسلحتهم خارج نطاق عمق 30 كلم من الحدود التركية السورية.

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والخميس، أجرت الشرطة العسكرية الروسية دورية على طول أكثر من 60 كم انطلاقا من القامشلي، على الحدود السورية التركية.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية ـ روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "ي ب ك" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.





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