تيار المستقبل ينفي قوله إن استقالة الحريري "انتحار سياسي"

بيروت / يوسف حسين / الاناضول

نفى "تيار المستقبل" اللبناني، الجمعة، ما نسبته وسائل إعلام محلية لمكتبه السياسي، عن أن إقدام رئيس الحكومة سعد الحريري على الاستقالة، سيكون بمثابة "انتحار سياسي".

وقال "تيار المستقبل" في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه لم يصدر عن مكتبه السياسي أي بيان أو موقف اليوم (الجمعة).

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت قناة "mtv" اللبنانية، عن فضائية "العربية" السعودية، خبرا قالت فيه إن المكتب السياسي لتيار المستقبل، اعتبر أن "استقالة الحريري انتحار سياسي"، ثم عادت القناة اللبنانية ونفت الخبر.

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و"تيار المستقبل" هو تيار سياسي (سني) يرأسه رئيس مجلس الوزراء الحالي سعد الحريري، وله خمسة وزراء في الحكومة.

وفي وقت سابق الجمعة، نفت مصادر مقربة من الحريري، وجود نية لدى الأخير للاستقالة "قبل الاتفاق مع كافة الأطراف السياسية حول أسماء الوزراء في الحكومة المستقبلية".

جاء ذلك عقب انتهاء لقاء "مفاجئ" بين الحريري، والرئيس ميشال عون، بالقصر الجمهوري في بعبدا، حيث تحدثت وسائل إعلام محلية عن أن الحريري زار عون لتقديم استقالته.

ويشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر، تطالب برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.