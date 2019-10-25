وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 4 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/ اده أوزدنر/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 4 إرهابيين، في إطار "عملية المخلب-3"، التي تنفذها شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن القوات التركية تمكنت من تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية بمنطقة "هفتانين" شمالي العراق.

وأوضح البيان أن تحييد الإرهابيين جرى في إطار "عملية المخلب" المستمرة للقوات التركية شمالي العراق.

وأضاف أن قوات خاصة تركية اشتبكت مع مجموعة من الإرهابيين بعد رفضهم تسليم أنفسهم خلال عملية تمشيط بالمنطقة.

Advertisements

وأشار البيان أنه تم ضبط أسلحة متنوعة في مخابئ الإرهابيين، تضمت بندقيات " M16" و"كلاشنكوف"، وقاذفات "آر بي جي 7" وقنابل يدوية وسترات عسكرية ومعدات كهربائية وإلكترونية.

وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" في منطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.