أمير_عسير يستقبل إدارة نادي #أبها في #بللسمر

الخليج - حسن القبيسي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها برئاسة د. أحمد الحديثي والجهازين الفني والإداري واللاعبين ،وطالب سموه منهم مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة، وقد تناول الجميع طعام الغداء في ضيافة سموه في بللسمر .

الجدير ذكره أن أبها سيقابل نادي الاتحاد بجدة يوم الأحد القادم ، ويملك أبها 8 نقاط من 7 مباريات يحتل بها المركز الحادي عشر بينما يتقدم عليه الاتحاد بفارق نقطة حيث لدية 9 نقاط من 7 مباريات في المركز التاسع .