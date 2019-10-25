لاجديد …ضمك يخسر من جديد

الخليج - حسن القبيسي

تذيل فريق ضمك ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن خسر لقاء الرائد بهدف دون مقابل ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير سلطان بالمحالة ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وخطف الرائد نقاط المباراة الثلاث ليصبح رصيده النقطي 8 نقاط في المركز الثاني عشر بعد أن سجل لاعبه محمد فوزير هدف اللقاء الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 53 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة يحتل ضمك المركز الآخير بأربع نقاط جمعها من فوز وتعادل فيما خير 6 مباريات ، وهذا ثاني لقاء يخسره مع مدربه الجديد بن زكري بعد أن خسر لقاء الجولة الماضية أمام الهلال.