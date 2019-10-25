اخبار الخليج

نشر معلومات عن إعصار "ميديكين" الهائل الذي يقترب من ضرب مصر (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
الإعصارنشر معلومات عن إعصار دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الإعصارنشر معلومات عن إعصار "ميديكين" الهائل الذي يقترب من ضرب مصر (صور)

نشرت صحيفة "الأهرام" الحكومية في مصر، معلومات عن إعصار "ميديكين" الهائل الذي يقترب من مصر، والذي وصفته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بالإعصار المداري النادر.الإعصار © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الإعصار

وأشارت الصحيفة المصرية أن "ناسا" توقعت أن يضرب هذا الإعصار مصر والأراضي الفلسطينية والأردن، وتصاحبه عاصفة مدارية وأمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد الفيضانات في المناطق الساحلية، وهو أمر نادر للغاية بشكل لا يصدق في أقصى شرق البحر المتوسط.

ونوهت بأن الإعصار يمتد إلى مسافة 300 ميل عبر أقصى البحر الأبيض المتوسط​، وقد التقطت صور للإعصار بينما كان متوقفا على بعد 100 ميل تقريبا جنوب غربي قبرص اعتبارا من وقت متأخر بعد ظهر الخميس بالتوقيت الشرقي على القمر الصناعي.

شاهد أيضاً أخطر الزلازل التي ضربت العالم منذ القرن الماضي

Advertisements
BARPAK, NEPAL - MAY 1, 2015: Dhan Maya Ghale,68 stands next to her destroyed home in Barpak on May 1, 2015 where 60% of the village has been destroyed. The village is amongst the largest in Gorkha province with a population of around 10-12,000. The April 25th earthquake with a magnitude of 7.8 killed over 9,000 in Nepal's worst earthquake in 80 years. (Photo by Paula Bronstein/ Getty Images)
الإعصار © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الإعصار

وأكدت أن إعصار "ميديكين" إعصار استوائي صارم لم يسمع به أحد في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن غرابة هذا الإعصار تكمن في أن حوض المتوسط صغير مقارنة بمعظم أحواض المحيط التي تشهد تلك الأعاصير المدارية.الإعصار © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti الإعصار

وقالت إن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 - 50 ميلا في الساعة، وسيكون قويا في أقصى شرق مصر.

المصدر: الأهرام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشر معلومات عن إعصار "ميديكين" الهائل الذي يقترب من ضرب مصر (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا