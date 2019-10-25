شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات بغداد: جميع الوحدات الأمنية ليست بحوزتها قنابل أخرى غير المسيلة للدموع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، أن القيادات الأمنية أصدرت توجيهات بعدم استخدام الرصاص الحى ضد المتظاهرين.
وقال المحمداوى -فى تصريح لقناة (السومرية نيوز)- إن الوحدات الأمنية تعاملت بصبر مع محاولة بعض المتظاهرين عبور الحواجز الأمنية.
وأوضح أن جميع الوحدات والضباط المشرفين عليها ليست لديهم قنابل غير المسيلة للدموع، وأكد أن أعداد المصابين الذين وصلوا المستشفيات بحدود 200 شخص، اغلبهم مصابون بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع، داعيا المتظاهرين إلى الحفاظ على السلمية وعدم الانجرار للعنف وعدم الاحتكاك بالوحدات الامنية، ومشددا على أنه لن يتم التساهل مع أية حالة إساءة للمتظاهرين أو الوحدات الأمنية.
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