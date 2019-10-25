شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإيطالى يشدد على ضرورة الحل السياسى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد وزير الدفاع الإيطالى لورينزو جويريني، اليوم الجمعة، على ضرورة التوصل الى حل سياسى للأزمة السورية والإبقاء على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى (ناتو) ببروكسل، اليوم، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالى أنه عبّر خلال الاجتماع "بكلمات حازمة للغاية عن رأينا بشأن الهجوم الذى شنته تركيا"، مضيفا: "قبل كل شيء، تحدثنا فيما يتعلق بالعواقب الإنسانية التى نتجت، على أمل أن يكون هناك حل سياسى يحافظ على وقف إطلاق النار ويحل محل الخيار العسكري".

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وأشار إلى أنه خلال الاجتماع "انصب الاهتمام بشكل خاص على العديد من مهام الناتو"، وفى المقام الأول "تلك التى تكون إيطاليا فى طليعتها، من خلال التزام الوحدات العسكرية، والموارد والأفراد"، والتى "تحظى بتقدير كبير فى لبنان، والعراق، وكوسوفو وأفغانستان".

وبشأن أفغانستان صرح وزير الدفاع "أولينا اهتماما خاصا كى لا تنقطع وتستمر المسيرة التى قمنا بها فى السنوات الأخيرة"، وذلك "بفضل الالتزام العميق للغاية من جانب قوات التحالف، فى سبيل تحقيق الاستقرار، والهدوء فى البلاد، فى ظل محاربة الإرهاب".