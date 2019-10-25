كلمة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "حزب الله"، أكد أنه يحترم الحراك لكنه لا يمكنه المشاركة فيه لكي لا يأخذ بعدا سياسيا.

وأضاف نصر الله أن "الحراك حقق إيجابيات كثيرة وكل ما يحدث يجب أن يوظف لمصلحة كل الشعب اللبناني"، لافتا إلى أن "الحراك فرض على الحكومة إنجاز ميزانية خالية من الضرائب والرسوم".