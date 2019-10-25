شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون يضرمون النيران فى مبنى محافظة الديوانية جنوبى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الجمعة، بإضرام النيران داخل مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوب البلاد.

وقال مصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "عددًا من المحتجين أقدموا، اليوم، على اقتحام مبنى مجلس محافظة الديوانية وإضرام النيران بداخله".

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على جانب آخر، ذكر مصدر أمنى 70 شخصًا من القوات الأمنية والمتظاهرين فى محافظة البصرة أصيبوا جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع ورمى الحجارة.

وشهدت بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، للمطالبة بالإصلاحات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد.