شكرا لقرائتكم خبر عن اجازة بدون راتب لزوجة الرئيس التونسى من أجل ضمان الاستقلالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صفحة مختصة بمتابعة أخبار الرئيس التونسي قيس سعيد ، على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن زوجته أحيلت من عملها كقاضية إلى إجازة بدون راتب لمدة خمس سنوات حتى لا يتعارض منصب زوجها مع استقلالية القضاء، وفقا لموقع "يورو نيوز".

وقالت الصفحة ، إن إجازة القاضية إشراف شبيل ، جاءت بناء على طلب من زوجها الرئيس خلال ولايته الرئاسية التي بدأت رسمياً بأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي الأربعاء ، وينص الدستور التونسي على تحديد الولاية الرئاسية لفترة خمس سنوات يمكن أن تجدد في حال إعادة انتخابه لفترة إضافية واحدة.





وأصبح قيس سعيد، أستاذ القانون المغمور حتى وقت قصير مضى والذي حظي بتأييد كبير بين الشباب، رئيسا لتونس بفوزه بحصده .72.71 بالمئة من أصوات الناخبين خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر الذي تولى المنصب مؤقتاً إثر وفاة الرئيس السابق باجي قايد السبسي في يوليو الماضي.