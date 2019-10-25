شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشارك فى اجتماع وزراء دفاع "الناتو" حول أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإمارات فى اجتماع وزراء دفاع منظمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، حول مهمة الدعم الحازم فى أفغانستان الذى عقد فى مقر المنظمة فى العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاجتماع سلط الضوء على عدد من القضايا المتصلة بالوضع الأمنى الراهن فى أفغانستان والانتخابات الرئاسية التى أجريت مؤخراً. ترأس وفد الإمارات المشارك فى الاجتماع مطر سالم الظاهرى وكيل وزارة الدفاع الإماراتى الذى أكد على أهمية مهمة الدعم الحازم فى أفغانستان والتى تساهم فى تدريب ودعم وتقديم المشورة للقوات والمؤسسات الأمنية الأفغانية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك ودعم الحكومة والشعب الأفغاني. Advertisements ضم وفد الدولة المشارك فى الاجتماع الوزارى سعادة السفير سعيد عبيد الكعبي، رئيس بعثة الإمارات لدى "الناتو" وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة. وأكدت منظمة حلف الناتو والشركاء بما فيهم الإمارات على التزامهم بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، مما يصب فى مصلحة الشعب الأفغانى والمنطقة والعالم.

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