شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن الرئاسى بتونس: قيس سعيد لم يحسم إقامته بـ"قرطاج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية فى تونس هشام الغربي، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يحسم حتى الآن مكان إقامته بصفة رسمية.

وقال هشام الغربي، إنه من المرجح أن يتم الحسم في هذا الأمر خلال أسبوع ، مشيرا إلى أن جهاز الأمن الرئاسي سيطبق كل ما سيتخذه رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

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وكان الرئيس المؤقت محمد الناصر قد استقبل الرئيس المُنتخب قيس سعيد الأربعاء الماضى، على وقع 21 طلقة نارية، ليتبادلا أحاديث قصيرة قبل دخولهم بهو قصر قرطاج، حيث ألقى سعيّد التّحية على كامل الطاقم العامل في القصر.

يذكر أن قيس سعيد، أستاذ القانون حظي بتأييد كبير بين الشباب، حتى أصبح رئيسا لتونس بفوزه بحصده .72.71 بالمئة من أصوات الناخبين خلفاً للرئيس بالنيابة محمد الناصر الذي تولى المنصب مؤقتاً إثر وفاة الرئيس السابق باجي قايد السبسي في يوليو الماضي.