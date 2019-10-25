شكرا لقرائتكم خبر عن البطريرك المارونى يدعو لحكومة جديدة خارج الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى تشكيل حكومة جديدة مصغرة فى لبنان، مؤلفة من شخصيات "من ذوي الاختصاص والإنجازات، ومن خارج الأحزاب والتكتلات"، بالتزامن مع اليوم التاسع لتظاهرات لبنان، وفقا ل"سكاى نيوز" .

وقال بشارة بطرس الراعى،"لا يمكن الاستمرار في تجاهل صرخة الشعب اللبناني، بكباره وشبابه وأطفاله، وهو في ثورة عارمة من شمال لبنان إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وهي في يومها التاسع"، مضيفا: "نطالب بحكومة جديدة بكل مكوناتها، جديرة بالثقة، تكون مصغرة مؤلفة من شخصيات ذوات اختصاص وإنجازات، من خارج الأحزاب والتكتلات".

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وأوضح الراعى، أن مهمة هذه الحكومة تتمثل في "تنفيذ الورقة التي أقرها مجلس الوزراء، في اجتماعه في القصر الجمهوري الاثنين 21 أكتوبر الجاري، وتلاها (رئيس الوزراء) سعد الحريري".

وتابع، "الدستور اللبناني يؤكد في مقدمته أن (لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية)، فلا يحق لأحد أو لأي فريق أن يفرض إرادته على الجميع، فلا أحد أكبر من لبنان وشعبه".