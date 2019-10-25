شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 49 انتهاكا للهدنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أنها رصدت 49 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الروسية -اليوم الجمعة- أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية بموجب 5 انتهاكات وقعت فى محافظات حلب، و3 انتهاكات باللاذقية، و2 فى إدلب، و2 فى حماة، مضيفا أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 37 انتهاكا للهدنة وهم 15 فى محافظات اللاذقية، و12 فى إدلب، و6 فى حماة، و4 فى حلب.

وأضاف البيان أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ بشكل عام 2229 عملية إنسانية بوزن إجمالى يبلغ 3668.13 طن.